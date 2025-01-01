華製造業續擴張 出廠價跌 供求仍失衡

宏觀政策組合效應持續顯現下，中國國家統計局昨公布的2024年12月製造業採購經理指數（PMI）錄50.1，連續3個月企穩盛衰分界線50之上的擴張區間，但按月轉跌0.2個百分點，差過市場預期的50.2。分析指，考慮到非製造業PMI彈升至52.2的8個月高位，表明內地經濟復甦續呈現分化態勢，且物價低迷的壓力還在擴大。

大行憂通縮壓力仍存 國統局服務業調查中心高級統計師趙慶河指，製造業供需兩端續處於擴張區間，生產指數及新訂單指數各錄52.1及51，前者雖按月降0.3個百分點，但後者升0.2個百分點。特別是中型企業的PMI高達50.7，按月漲0.7個百分點，為8個月來首次升至擴張區間。

不過，價格整體回落。主要原材料購進物價指數及出廠價格指數分別為48.2及46.7，各降1.6個百分點及一個百分點。大華銀行在報告指，儘管行業採購活動保持擴張，但12月通縮壓力依然存在，因內地經濟的復甦前景仍疲弱，對行業活動也受影響。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群亦認為，上月製造業出廠價指數進一步回落，表明供大於求的總量失衡問題仍嚴重。中國物流資訊中心分析師文韜指出，從製造業4大產業的市場價格變化來看，基礎原材料價格加速下降，是製造業價格整體下行的根源。

服務業活動8個月最強 非製造業PMI方面，上月按月升2.2個百分點。趙慶河提到，服務業商務活動指數升1.9個百分點至52水平，為4月來高位，可見服務業擴張步伐加快。

同時，受2025年新春假期臨近等因素影響，部分企業加緊施工進度，建築業商務活動指數亦漲3.5個百分點至53.2，衝上7個月高位。當中，新訂單指數一躍跳升至51.4，創2023年4月後新高；建築業務活動預期指數也連升3個月至57.1，顯示企業對近期行業發展信心增強。整體而言，上月綜合PMI產出指數錄52.2，為2024年第二季來新高。

不過，日資券商野村提醒，服務業和建築業PMI的意外增長可能無法持續。農曆新年假期後服務業PMI可能再次回落，因上月服務業其他相關指數包括價格、新訂單和就業的改善幅度有限。建築業方面，相信與惡劣天氣在上月消退有關，導致之前被壓抑的需求滯後釋放，故該行對內地增長前景維持謹慎。

中國製造業PMI走勢