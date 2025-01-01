港元兌人民幣創17載高

在岸價全年曾貶逾3% 每百港元升穿94關 中國人民銀行過去一年強勢維穩匯價，2024年人民幣中間價兌每美元僅累計下行1.49%，昨報7.1884，按日升5點子。雖然已連續3年回落，但跌幅較之前兩年進一步收窄，足顯中國維持人民幣匯價區間上落有心有力，有利增強海外持有人民幣資產的信心。近日年關前遇上美元偏強，與美元掛鈎的港元匯價呈傳統強勢，每百港元兌在岸人民幣連日升穿94元大關，昨也曾高見94.04元（人民幣‧下同），續創2007年12月底新高。

離岸及在岸人民幣在2024年最後一個交易日仍受壓，人民幣在岸價於周二下午4時半收報7.2988，按日略升4點子；惟之後轉跌，與人民幣離岸價雙雙失守7.33關，均低見7.3698的逾一年低位。以全日低位計，在岸人民幣全年實際累挫3.83%，比2023年的2.9%跌幅擴大，而離岸人民幣全年也要貶3.43%，同樣多過2023年的2.92%跌幅。換言之，港人關注的每百港元匯價亦隨之升值。

專家：逆風下仍可能升值 人民幣匯率在剛結束的2024年12月份應聲下行，離岸及在岸人民幣匯率以昨日低位計，全月均跌逾1%，連跌第3個月，故引來國家外匯管理局前官員未到除夕已提前喊話。外匯局國際收支司前司長、中銀證券全球首席經濟學家管濤撰文提示，今年中美達成新廣場協議的必要性、可行性不高，但人民幣在對外經貿摩擦的逆風下升值仍然有可能。廣場協議乃1985年美國、日本、法國及英國等盟國簽訂，聯手干預外匯市場，誘導美元兌主要貨幣的匯率有序貶值。

不過，針對近月人民幣匯率回落的原因，離不開內地上市公司年底派息的流動性需求影響，去年需求尤其多。外媒分析指，中資企業顯著增加年底股息分派，使場內購匯壓力增加，並可能對匯率形成新的季節性擾動。除了分派股息，民眾更在意的是新一年薪金調整可能性，市傳內地公僕有望加薪，抵銷去年人民幣匯率的跌勢。

內地公務員傳加薪5% 此外，據報中國將公務員的每月基本工資至少提高500元，加薪甚至會追溯到去年7月，今次是內地公務員多年來首次顯著加薪，企圖提升士氣並刺激消費。由於基本工資不同，加幅或有所不同，但加薪幅度大約5%。報道稱，上一次內地提高公務員工資是在2015年，每月平均加薪300元。之前曾傳出內地政府分別於2018年及2021年出手加薪，但消息未獲官方證實。

現時在中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀，巧合趕上除夕日壓軸發聲，透過官媒刊發文章，指今年要做好9項重點任務，並重申當局打算提高財政赤字率，以及適時降準減息。

另外，中國外匯交易中心（CFETS）也趁年底調整CFETS人民幣匯率指數貨幣籃子的權重，以增強代表性，新版指數自今年1月起生效。調整後，CFETS貨幣籃子的美元權重由0.1946下調至0.18903，歐元從0.18079降至0.17902，日圓從0.08963降至0.08584。新版指數更首度納入澳門元。

港元兌人民幣走勢