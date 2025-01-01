道指高開170 債息低見4.51厘

2024年最後一個交易日，美股3大指數於早段靠穩，道指曾升170點，報42,743點；標指升22點，報5,929點；納指升76點，報19,563點。儘管最近幾周美股有所調整，但全年計標指仍有望錄得逾兩成以上的升幅，為連續兩年上漲。另邊廂，美國10年期國債孳息率開始回落，一度低見4.51厘，似乎反映國債已經在前段時間超賣後重新反彈。

展望2025年，由於美國經濟前景仍然充滿不明朗因素，市場對後市的看法普遍仍審慎樂觀。新一屆特朗普政府的減稅主張、放寬金融監管等措施，或會為股市帶來額外的上行動力，但潛在關稅與貿易戰的影響仍然是一大問號。

美2025經濟料增2.4% 高盛首席經濟學家哈哲思（Jan Hatzius）發表對2025年經濟前景的10大預測，預計2025年美國經濟增長可達2.4%，高於市場普遍預期的2%，主要得益於強勁的消費者支出、穩健的居民實際收入增長，以及健康的商業投資趨勢。不過，這並非代表沒有下行風險，特別是貿易緊張局勢回歸，可能引發外國的關稅報復並增加不確定性，從而抑制投資。

哈哲思又預計，美國通脹將持續下降，直到2025年底接近聯儲局2%的通脹目標，其中核心個人消費開支（PCE）物價指數通脹扣除關稅效應預計會降至2.1%；如果包含關稅，通脹可能略微升至2.4%。

高盛估今年減息3次 高盛的基本情景預測估計，聯儲局將在2025年3月、6月和9月各減息一次，每次0.25厘，比起目前市場共識只減兩次息更加「鴿派」。哈哲思在報告中解釋，相信通脹正持續走低，且特朗普的政策變動對通脹影響相對溫和；再者，激進的關稅不但會引發通脹，亦會對經濟及金融環境帶來風險，因此利率變化屬於「雙向風險」，可升亦可跌。例如2019年，聯儲局在關稅引發金融環境緊縮後，就優先考慮了就業風險，選擇預防性減息。

報告又提到，假如美國對所有進口商品徵收10至20%的普遍關稅，會帶來嚴重風險，故相信白宮將傾向避免帶來巨大經濟成本和政治風險的關稅。

另外，美國前總統卡特早前逝世，下周四定為全國哀悼日，當日在華盛頓為卡特舉行國葬。紐約證券交易所及納斯達克交易所宣布，將於當日全日休市以悼念。