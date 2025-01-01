滬股失守3400關 全年仍彈12%

內地股市在2024年最後一個交易日受壓，股民稱為「大A」的滬綜指甫開市即失守3,400點大關，更以全日低位3,351點收市，挫1.63%；深成指及深圳創業板指數更分別瀉2.4%及2.93%，同樣以即市低位10,414點及2,141點終結悲喜交集的一年。

曾衰過疫情 大招救市 回顧2024年初，滬綜指曾經瀉至3年疫情都未見的低位，連累時任中國證監會主席易會滿被撤換，由綽號「券商屠夫」的吳清接任，一改連續24年由4大內銀掌門空降的慣例。

可惜A股回升約3個月便後勁不繼，9月更再度逼近2月初的全年低位。終在9月24日，吳清夥同中國人民銀行行長潘功勝和國家金融監督管理總局局長李雲澤「放大招」，把滬綜指托在3,300點附近，惟已從當時暴力反彈的高位3,674點顯著回調。

全年計，滬綜指、深成指和深創板指各反彈12.67%、9.34%及13.23%，扭轉之前兩年的跌勢。吳清上場後全力加強監管、提高A股的吸引力，例如祭出類似日本和南韓的市值管理新規，可惜內地通縮預期強勁、人行不斷放鬆銀根，資金明顯更青睞國債。

30年國債期貨價跑贏 以昨日高位計，30年國債期貨主力合約價格今年累漲16.97%，更勝滬深大市，10年及30年國債孳息率先後跌穿兩厘，上周創歷史新低，並帶挈一眾高息股呈強，如易會滿空降中證監前做董事長的工商銀行累飆44.77%，為15年最強。Wind統計顯示，內地去年發行基金份額逾七成是債券基金。

托市已成中央刺激經濟的重要一環，吳清和潘功勝9月炮製了SFISF（證券、基金公司互換便利操作），讓金融機構拿合資格證券作抵押向人行借錢投資股市，初始額度為5,000億元（人民幣‧下同）。中證監昨稱，首批操作500億元迄今實際投放超過九成，現把參與機構由20家倍增至40家，開始第二輪操作。

人行亦一直維持市場流動性充裕，如買斷式逆回購操作上月再加碼至1.4萬億元，10月推出這款貨幣政策新工具以來，累計放水2.7萬億元。

A股2024年大事必數滬深股通每日淨流向數據不再發布，對內地2025年經濟前景審慎的國際金融協會（IIF）上月中卻預測，2025年A股有望錄得200億美元的外資流入，原因是配置很低，反而債市會有溫和的外資流出。