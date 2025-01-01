港銀美元存款去年首11月升11%

金管局一直視存款數據為資金進出本港的指標。該局昨公布，11月底港銀存款餘額續升0.28%至17.21萬億港元，連升10個月，2024年首11個月累升6.1%。細看之下，主要動力仍是美元存款，折合港元後按月再增1.2%至接近7.2萬億港元，連同人民幣存款升3.5%，抵銷港元存款減少0.9%的影響。

本港美元存款去年首11個月已累升11.7%，若對比中美貿易戰爆發前的2017年11月底，更累漲55.9%，放在中美關係愈來愈差的當下，頗耐人尋味。

港元貸款累縮3.1% 獨立經濟研究機構Gavekal Research早前撰文探討，揣測這是由於亞洲的出口企業把美元收入放在香港，更大膽推測如果流進香港的美元變成港元放貸，本港可發展成類似1960年代「歐洲美元」（Eurodollar）的離岸信貸中心，難被美國監測。

然而，上述現象只是「開腦洞」，就算有也不明顯，事關11月底港元貸款按月仍縮0.2%，按季及按年分別跌1.3%及6.6%。11月總貸款餘額升0.1%，主要來自外幣貸款。

整體而言，港銀貸款需求仍弱，首11個月累計縮3.1%，本港使用及不在本港使用的貸款11月雖升0.1%，但首11個月仍各累跌2.6%及4.5%。

新批按揭額11年低 本港信貸需求欠佳，一大原因是去年首11個月新批按揭貸款額按年跌29.8%，創近11年新低，論宗數更是1997年有紀錄以來的新低。

然而，由於樓市持續鬆綁，金管局數據顯示，11月新申請貸款個案按月增加9.7%，新批出按揭貸款額按月增加27.7%，至242億元，涉及一手樓及二手樓的分別升46.2%及20.3%，涉及轉按則增加20.1%。另外，11月底樓按拖欠比率稍為降至0.11%，持續處於低水平，經重組貸款比率維持於接近零。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，10月的施政報告推出多項放寬按揭的措施，加上銀行多番減息，加快用家和投資入市，以息口可能繼續回落，2025年樓市交投有望逐步回穩，令全年樓按恢復增長。

港元拆息（HIBOR）昨日全線回落，其中隔夜拆息跌約0.86厘，至約5.64厘，港元匯價曾回落至7.7683。金管局周一做過9.5億元的貼現窗操作，周二沒有續做。