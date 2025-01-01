布魯可首日孖展超購逾二千倍
新股市場熱鬧，昨日再多5隻新股加入招股行列，共有8隻撞期招股，共集資最多60.53億元。其中，內地玩具公司布魯可(00325)每手入場費18,287.59元，惟無阻散戶熱情，首日孖展吸金3,165.6億元，超購2,167.22倍，勢必率先成為2025年「凍資王」、「超購王」新股。
布魯可有「內地版樂高」之稱，加上近期同類股份泡泡瑪特(09992)受到追捧，有券商更指「孖展入飛做唔切」，部分借出孖展額達千億元。其中，輝立証券及富途分別借出1,460億元及1,166億元，信誠及耀才則分別借出300億元及150億元。
布魯可將於下周二「截飛」，預期下周五掛牌。其最多集資14.55億元，並獲4名基礎投資者撐場，合共認購5,000萬美元（約3.9億港元）等值股份，佔發行上限約26.68%，設6個月禁售期。另外，昨日再有6企遞交上市申請。
海螺材料新吉奧未足額
至於同於周二起招股的公司中，只得內地船舶環境保護設備公司匯舸環保(02613)孖展認購錄超購，逾0.95倍。該公司最多集資3.98億元，每手入場費4,020.14元，下周一截止認購，預期下周四首掛。
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