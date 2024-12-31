匯通天下：美元來年走勢料反覆回軟

截至12月26日，美匯指數年內升幅約6.7%，今年高低位分別為108.54及100.16，但明年或未能延續今年強勢。明年外匯主題或是美元先強後弱，美元在第一季較強，受惠特朗普就職臨近，預計貿易政策將或成為匯市最主要因素，並增加市場避險需求。

同時，美國第一季數據的季節性強勢也對美元有正面影響，參考2003至2023年往績（不包括2008至2009年和2020至2021年），花旗美國經濟驚喜指數在1月及2月表現較好，當中較多正面驚喜來自就業市場。美匯指數或在第一季先徘徊在108區間後，才開始在第二季回落至平均約106.6。

日圓明年底或升穿140 美元在明年下半年或繼續回吐上半年升幅，主因貿易談判或有部分解決方案，即使未能完全解決，但可能只影響個別貨幣表現，而非廣泛推動美元升勢。貿易談判同時對美國經濟增長帶來一些下行風險，若多國同時施加報復措施，美國或需面對多方貿易壓力。

此外，若明年首季美元持續高企，美元長倉或增至極端水平，平倉壓力料成為美元逆風因素。美匯指數有機會在第三季及第四季分別回落至平均105.8及105.2。

日圓方面，有機會在主流外幣中全年保持強勢。日本央行仍有機會在下月再次加息，料全年共加息0.75厘，配合美國或需減息應對美國勞動力市場弱勢，因此美日政策利率息差或大幅收窄，有利日圓中線前景，加上上周提及的沽日圓套利倉助平倉壓力漸增，以及國際資金對收購日企及日本資產興趣漸濃，皆增加買入日圓需求。日圓兌每美元有機會由明年首季一直回升，第四季甚至可能升穿140水平。

息差因素續支撐澳元 至於英鎊，亦可能比其他主流貨幣強韌。英國通脹持續，服務業通脹甚至有回升風險，英倫銀行已暗示將謹慎減息，或利好英鎊兌歐元及瑞士法郎等需減息較多的歐洲貨幣，加上英國亦比十國集團（G10）其他國家更能抵禦關稅風險，有望吸引資金流入英鎊，支持英鎊兌美元或在明年第一至三季皆企穩在1.26水平。

澳洲仍是主流央行中最後進入減息周期的國家，令澳元在明年第二季可能成為最高息的主流貨幣。澳元兌美元或在明年大部分時間在0.63附近徘徊，第四季有機會重上0.71水平。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪