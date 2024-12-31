山頂南區盤成交破百 涉額年增77%

有代理報告指，2024年山頂及南區樓市交投價量齊升，今年截至本月27日為止，共錄得約108宗買賣成交，較去年上升約44%，成交金額錄約155.75億元，更按年大幅上升約77.1%。

美聯方富義表示，發展商加快推盤，根據該行山頂及南區分行統計，全年錄得約33宗一手成交，較2023年大幅上升約15.5倍，一手成交金額約81.43億元，較2023年大升約11.2倍。

他料，2025年山頂及南區買賣交投上升約兩成至約130宗水平，金額同步漲至約187億元水平。至於逾億元交易量有望再創新高至約46宗，涉及金額約145億元，惟租賃市場目標橫行發展。

大坑上林6年輸22% 資料顯示，山頂環翠園B座高層一號室，實用面積約2,593方呎，以7,300萬元連車位登記轉售，呎價約28,153元。另外，利嘉閣梁國樑稱，大坑上林1座中層C室，實用面積約788方呎，原以1,680萬元放售，最終以1,535萬元沽，呎價約19,480元。單位2018年買入，跌價約22.9%。