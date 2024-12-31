SEASONS系列年內954宗交投稱冠
據中原地產統計，2024年一手成交量逼近1.6萬宗，吸金超過1,900億元。銷售最高的10個新盤，不乏鐵路沿線物業。會德豐地產旗下的將軍澳日出康城SEASONS系列，年內售出954伙，套現逾59億元，銷量稱冠。
其次是新鴻基地產(00016)發展，毗鄰啟德站的啟德天璽‧天第1期，售出885伙，套現近110億元。該盤備受內地客追捧，有約一半買家的登記姓名屬「普通話拼音」，入市金額涉近50億元。同系的元朗站The YOHO Hub II，及屯門兆康NOVO LAND第3B期，雙雙躋身為銷量排名榜五甲。
新地賣逾3000單位封王
多個熱銷項目帶挈新地全年售出單位突破3,000伙，吸金約400億元，穩坐今年「吸金王」寶座，並連續9年成為「賣樓王」。
至於長實集團(01113)的香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast系列，是今年「最吸金」新盤，共沽852伙，套現逾144億元，平均每伙售價約1,690萬元。長實今年售出近1,000伙，套現共逾163億元。
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