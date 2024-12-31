天璽•海售兩伙 套6470萬
臨海豪宅有價有市，新鴻基地產(00016)的啟德天璽•海，昨連錄兩伙以招標售出，單日吸金逾6,470萬元。賣出單位包括第3座7樓A室，實用面積1,126方呎，屬四房一套連私人電梯大堂間隔，成交價3,278.4萬元，呎價約29,115元。
同系樓盤不乏承接，沙田瓏珀山錄得King Tower 1的15樓B室的成交，為實用面積943方呎三房戶，連一個車位成交價1,640萬元，呎價約17,391元。大埔白石角雲滙第2期，以1,097.91萬元招標售出10座地下A3室三房花園特色戶，呎價約20,952元，買家另可享有現金回贈。
會德豐地產鄰近港鐵藍田站的KOKO MARE，昨售出8座1樓K室連花園兩房特色戶，成交價912.5萬元，呎價約23,101元。
滙都II連沽兩戶
泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都II昨連沽兩伙，共涉827.38萬元。包括第6座7樓A08室兩房戶，成交價471.19萬元，呎價約10,494元。旭日國際的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，以265.3萬元沽第5B座9樓E室開放式戶。
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