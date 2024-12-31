天璽•海售兩伙 套6470萬

同系樓盤不乏承接，沙田瓏珀山錄得King Tower 1的15樓B室的成交，為實用面積943方呎三房戶，連一個車位成交價1,640萬元，呎價約17,391元。大埔白石角雲滙第2期，以1,097.91萬元招標售出10座地下A3室三房花園特色戶，呎價約20,952元，買家另可享有現金回贈。