新盤消息：傲華降價再推 最平料350萬

港島東單幢盤部署減價重啟銷售。協成行發展旗下筲箕灣傲華，昨日起開放現樓示範單位予公眾參觀，有望短期內下調單位售價以吸引買家。

擬下月開售 發展商指因應市況，開放式戶型或會減至約350萬元水平，計劃1月開售。

該公司發展副董事總經理方添輝稱，政府放寬按揭成數，以及減息等多項利好消息下，對明年樓市走勢樂觀，料樓價有2至3%升幅。協成行發展物業銷售主管張詩敏透露，新價單將提供不少於50伙，期望以吸引價錢於2025年打響頭炮。

項目現樓單位首度曝光，3個位於18樓的示範戶，包括連家具及裝修的18樓E室，為實用面積324方呎一房戶，以現代輕奢風格打造。廚房採開放式設計，浴室不設窗戶。資料顯示，該盤曾於去年6月開價，當時首張價單50伙，折實平均呎價約23,042元，開放式單位入場費約478.8萬元。

長洲高山村43號項目恒苑，昨上載樓書至一手住宅銷售資訊網。項目由6幢樓高3層的村屋組成，每幢劃分成地下、1樓、2樓連天台，共3伙。全盤涉及18伙，戶型涵蓋兩房及三房間隔，實用面積625至783方呎。大部分單位廚房設置石油氣煮食爐。