公居屋市況：兆山苑已補價賣320萬貶33%

屯門已補價自由市場居屋連錄損手成交，當中包括兆山苑一個兩房單位，收租客睇樓僅不足兩日，即以320萬元購入收租，原業主持貨約6年，單位帳面貶值約33.3%。

祥益盤嘉茵表示，上址為H座中層1室，實用面積約546方呎，11月底叫價345萬元，減價25萬元後即獲投資者購入，呎價約5,861元。原業主2018年以480萬元購入，帳面損手160萬元。

良景邨未補價每呎$3320 該行黃文樂指，同區居屋悅湖山莊12座中層H室，實用面積約592方呎，三房設計，區內客見單位有裝修，於自由市場以478萬元承接，呎價約8,074元，原業主買入單位約4年，帳蝕92萬元。

未補價第二市場錄劈價個案。他續稱，同區公屋良景邨良偉樓高層1室，實用面積約381方呎，9月放盤，累減約25.6%，成交價126.5萬元，呎價約3,320元。

萬方地產葉搏麟表示，房協資助房屋沙田綠怡雅苑3座高層C室，實用面積約420方呎，放盤約一年半，期內累減125萬元，以395萬元未補價售出，呎價約9,405元。