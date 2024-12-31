藍籌盤買賣連挫兩月

映灣園開單縮54% 七成屋苑呎價跌 臨近年底，二手交投氣氛轉弱，10大屋苑12月暫錄約138宗買賣，按月再少約4.2%，減息下仍連跌兩個月，同批屋苑中佔半數成交量較11月下挫，其中，東涌映灣園跌幅約54.5%最大，其次是鴨脷洲海怡半島，挫約44.4%。期間有70%項目平均實用呎價按月回落，荔枝角美孚新邨跌約6.8%最顯著。

綜合市場資料，上述10個藍籌屋苑，今年全年暫共錄約2,099宗買賣，較2023年全年增約10%，期內8個項目交投量按年上升，鰂魚涌太古城及映灣園升幅均逾兩成，分別漲約27.8%及約23.4%。

映灣園本月暫錄約5宗成交，較上月11宗放緩，平均實用呎價約9,769元，按月下跌約1.2%。利嘉閣吳楚興表示，同區其他二手屋苑搶客，分散屋苑客源，成交量因而減少。據了解，該盤16座中層E室，實用面積約544方呎，市傳成交價545萬元，呎價約10,018元，原業主持貨約兩年，帳面蝕195萬元，貶值約26.4%。

海怡半島12月僅暫錄約5宗成交，與映灣園同為期內最淡靜的藍籌屋苑。茶果嶺麗港城及天水圍嘉湖山莊交投量跌幅都超過20%。

中原伍耀祖指，嘉湖山莊曾出現10日零成交後破悶局，麗湖居9座低層D室三房戶，實用面積約547方呎，以409萬元售出，呎價約7,477元。

事實上，7個屋苑平均實用呎價按月跌幅介乎約0.4至6.8%。紅磡黃埔花園錄約16宗買賣，平均實用呎價按月跌約4.5%至約11,652元。

沙田中心5年蝕160萬 昨日二手市場再現至少10宗蝕讓。中原黎宗文表示，沙田中心嘉寧大廈低層F室兩房戶，實用面積約357方呎，叫價約560萬元，議價後以462萬元獲承接，呎價約12,941元，原業主持貨約5年帳蝕160萬元，貶值約25.7%。

利嘉閣周煇宏稱，荃灣柏傲灣2B座高層D室，實用面積約318方呎，議價後以505萬元成交，呎價約15,881元，單位約3年帳面跌價約25.7%。

蝶翠峰呎售$7346二手新低 美聯蔡沚錡指，元朗蝶翠峰8座中高層B室兩房戶，區內用家以426萬元購入，呎價約9,241元，原業主持貨約5年，帳面虧蝕約94萬元。該行鄧涇渭指，同區溱柏5座低層套兩房戶，劈價100萬元，成交價490萬元，呎價約7,346元。呎價料屬項目二手市場新低。

市區盤方面，市場消息透露，藍田滙景花園1座中層兩房單位，成交價652萬元，呎價約12,142元，約5年貶值約15.9%。

香港置業研究部董事王品弟指出，受惠內地持續推出刺激經濟措施、減息未完，以及內地買家持續入市，料明年全年樓價有望上升超過10%，一手及二手交投量料按年再漲逾10%及約5%。

10大屋苑12月交投表現