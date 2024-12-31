簡訊一覽
●平安資產管理於12月24日在場內增持中國郵政儲備銀行(01658)350萬股，每股均價4.6858元，持股量由4.98%增至5%。
●恒基陽光資產管理於12月27日在場內增持陽光房託(00435)18.5萬個單位，每單位均價1.85元，持股量由13.74%增至13.75%。
●中集安瑞科(03899)表示，旗下的南通中集太平洋海洋工程近日與新加坡最大的船用燃油供應商—Equatorial Marine FUEL Management Services Pte. Ltd.（EMF）簽訂一艘20,000立方米LNG（液化天然氣）運輸加注船訂單。截至12月23日，公司造船及燃料罐等相關的業務今年累計新簽訂單已達108億元（人民幣‧下同），在手訂單174億元。
●威勝控股(03393)宣布，中國南方電網公布2024年計量產品第二批框架招標項目的中標結果，其中公司之附屬公司威勝集團奪得約2.45億元（人民幣‧下同）的合約。此外，公司之附屬公司威勝信息技術股份亦奪得約2.33億元的合約。
●保險投訴局宣布，由2025年1月1日起，將可裁決的賠償限額由120萬元上調至150萬元，意味着投訴局將可以處理索償/爭議金額高達150萬元的投訴個案。
●香港投資管理有限公司就「新資本投資者入境計劃」下的投資組合，委任4家基金經理，分別為Betatron Venture Group、英諾天使基金、概念資本、慧科科創投資有限公司。
●滙豐環球研究首席亞洲經濟學家兼亞洲聯席主管范力民預期，明年全球經濟增長率料維持穩定於2.7%，但貿易增長率將放緩至1.9%；又預計明年美國經濟增長率為2.2%。
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