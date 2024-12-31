比特幣使用趨普及 明年料闖18.5萬關
加密貨幣今年表現強勁，Galaxy Research發表報告，看好比特幣明年上半年突破15萬美元，甚或在第四季再升抵18.5萬美元，利好因素包括機構、企業和國家級層面逐步採用比特幣。報告又預期，比特幣市值有機會達黃金市值的20%。換言之，以昨日黃金市值約17萬億美元計，比特幣市值或見3.4萬億美元，較現時1.85萬億美元高出逾80%。
報告又指，美國貨幣監理署（OCC）將引領全球4大託管銀行提供數碼資產服務，涉及紐約銀行、道富銀行、摩根大通與花旗銀行。加密貨幣平台CoinMarketCap數據顯示，比特幣昨跌逾2%，每枚報91,562美元；以太幣則升0.6%，每枚報3,417美元。
金價上望三千美元
金價方面，今年受惠美國的寬鬆貨幣政策、地緣政治風險升溫以及各國央行大手買金，現貨金截至周一累升逾26%。
現時投資大行花旗、摩根大通和高盛均看好金價上望3,000美元，StoneX Group分析師David Scut則表示，黃金遊戲似乎已經改了規則，而貴金屬的表現「是年內最大的市場驚喜」。
另半新股老鋪黃金(06181)禁售期屆滿，股價昨日倒升15.01%，收報243.6元，成交4.39億元。
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