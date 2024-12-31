比特幣使用趨普及 明年料闖18.5萬關

加密貨幣今年表現強勁，Galaxy Research發表報告，看好比特幣明年上半年突破15萬美元，甚或在第四季再升抵18.5萬美元，利好因素包括機構、企業和國家級層面逐步採用比特幣。報告又預期，比特幣市值有機會達黃金市值的20%。換言之，以昨日黃金市值約17萬億美元計，比特幣市值或見3.4萬億美元，較現時1.85萬億美元高出逾80%。