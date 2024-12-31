40%日本企業重新審視中國戰略

隨着美國下一屆政府可能對中國貨加徵高關稅，日本企業在中國的投資可能有變。日媒向有在內地開展業務的日本企業進行問卷調查，顯示「重新審視」或「商討重新審視」中國戰略的日本企業達到40%；認為特朗普給經營帶來影響「負面」的日本企業家也達到40%，令現時環境有山雨欲來之感。

有關調查於12月2至18日進行，訪問日本國內主要企業的社長和會長等，得到145家企業回覆。就包括供應鏈重新構建在內的中國戰略，回答「重新審視」的企業佔8.6%，回答「商討重新審視」的企業佔32.4%，合計超過四成。

最擔心特朗普加徵關稅 關於對特朗普的就任對自己企業經營造成的影響，回答「負面」和「相對來說負面」的受訪者合計佔38.9%，高於第一屆特朗普政府上任之前的37%（2016年12月數字）。至於擔心甚麼（可多選），回答最多的是「加強對進口商品的徵稅」，達到68.3%，其次是「地緣政治風險加劇」（43.4%）和「通貨膨脹重燃」（36.6%）。

分析指出，由於供應鏈的重新構建需要龐大的成本和確保人手，因此大部分企業採取觀望態度，但感到有必要重新審視的經營者不在少數。其中日企理光（Ricoh）的方針是把面向美國出口的辦公設備的生產地從中國轉移至泰國。亦有日企擔心，特朗普的過度本國優先主義將會有後續，最終將會招致其他國家報復性關稅的風暴。

日製造業PMI創3個月高 昨日公布的經濟數據方面，日本au Jibun銀行12月製造業採購經理指數（PMI）終值由49.5略為向上修正至49.6，按月回升0.6個百分點，為3個月來新高，但仍連續6個月低於50的盛衰分界線。