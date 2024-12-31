日股收爐全年漲19% 韓股累挫近一成

日本股市相較香港早一天於昨日收爐，日經平均指數昨於今年最後一個交易日收跌386點，報39,894點，雖然未能站穩40,000點關樓上作結，但全年計累升達6,430點或19.2%，是連續兩年上漲，儘管相較2023年的升幅28.2%有所收窄，主要是圓匯持續貶值之下，帶動日本企業表現向好。反觀同日收爐的南韓股市，受困於晶片業不濟，以及近期的政治事件及客機空難，拖累南韓首爾綜合指數全年累挫9.6%！

成分股較多的日本東證指數（TOPIX）昨日亦收跌16點或0.6%，至2,784點，全年累升17.6%。全球最大汽車廠豐田汽車股價全年累漲21.4%。最近要靠合併來競爭的本田汽車、三菱汽車、日產汽車則表現稍遜，全年分別升4.7%、18.6%，以及下跌13.3%。晶片設備股東京電子累挫4.2%。

日本股市將於下周一才復市。東方匯理資產管理認為，在未來6至12個月最為看好日本，更稱日股是明年亞洲最受青睞的寵兒。

Yen年內貶11% 韓圜屢破底 野村日本首席經濟學家森田京平料，今年全年核心通脹按年升2.5%，日本經濟將繼續保持復甦態勢，工資與物價之間的良性互相影響將加強，又預料日本央行明年將加息兩次。截至昨日，日圓匯價今年累跌約11%，兌每美元昨日曾見157.92，每百日圓兌港元約4.92算。

至於韓圜今年則屢創新低，昨日在代總統崔相穆涉案受查的消息後再度疲軟，兌每美元曾報1,474.86，每千韓圜兌港元約5.26算，全年累挫約一成三。股市方面，首爾綜合指數昨日跌5點或0.2%，至2,399點，未能穩守2,400點關收爐。重點企業三星電子全年挫達32.2%，現代汽車累升4.1%，大韓航空累挫5.4%，而近日的空難風眼濟州航空全年挫36%。

政治事件預料繼續困擾南韓股匯，Capital Economist分析師表示，崔尚穆可能面臨彈劾，進一步延長南韓的政治危機。最快的解決方案是有新法官的任命，這可能導致憲法法院維持對總統尹錫悅的彈劾，隨後可能在60天內觸發新的總統選舉。南韓股市今、明兩天為假期，將於本周四復市。