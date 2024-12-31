美信用卡壞帳14年高

首9個月3588億 恐加劇經濟失衡 伴隨着近日美國減息預期降溫，利率高企的情況似乎會持續一段更長時間。聯儲局透過創造高息環境，減少消費需求的同時遏制物價上漲，副作用便是會加劇貸款成本，導致債務問題惡化。根據BankRegData整理的行業數據，美國信用卡貸款機構在今年首9個月內，撇帳了460億美元（約3,588億港元）的嚴重逾期貸款餘額，比去年同期增加50%，並創下14年來的最高水平。這種現象加劇了美國經濟失衡，亦恐釀成更大的危機。

低收入家庭儲蓄率歸零 穆迪分析首席經濟學家Mark Zandi表示︰「高收入家庭沒有（財務）問題，但收入最底層的三分之一消費者已經耗盡資金。」他更表示，低收入家庭的儲蓄率已經跌至零。消費者信用研究公司WalletHub亦指出，目前美國人的消費能力已經明顯轉弱；逾期還款率表明，未來前景更加困難，特別是明年特朗普政府將提高關稅，可能會重新推高通脹和利率。

一般而言，高利率環境會加劇低收入家庭的負擔，因為窮人往往需要靠貸款度日，更高的利息會蠶食他們的可支配收入；相反，富裕階層可以透過定期存款、債券投資等賺取更高的利率回報。同時間，由於聯儲局維持高利率是為了遏抑通脹，而通脹對於窮人的影響亦較大。

美國第3大信用卡貸款機構Capital One最近表示，截至11月其年度化信用卡撇帳率（即其總貸款中被標記為不可追回的比例）達到6.1%，高於一年前的5.2%。

債息高企4.6厘 道指曾瀉623 除了私人債務違約率大幅增加外，美國的公共債務情況也並不樂觀。美國10年期國債孳息率高企於4.6厘以上，意味着聯邦政府發行新債務時，利息成本將會大增；而美國龐大的財政赤字缺口，令政府又不得不靠繼續發債維持運作，截至上周四（26日），美國整體未償還國債規模已為36.11萬億美元（約281萬億港元）。隨着暫停美國債務上限的法案即將到期，民主、共和兩黨又再一次要為債務上限問題進行談判拉鋸。

大市方面，美股3大指數周一早段跌幅顯著，道指曾跌623點，報42,368點；標指跌91點，報5,878點；納指跌344點，報19,377點。美匯指數一度走高，衝上108.14，惟之後回落至107.85的日內低位。

展望後市，美國銀行（BofA）提醒，考慮到新一屆特朗普政府的政策、人工智能（AI）熱潮推高美股估值等因素，明年美股的風險將會上升，甚至有機會出現大跌市。

該行指出，標指如今有望連續兩年上漲逾20%，但同時不得不留意的是目前預期市盈率估值已經超過25倍，為歷史高位。若參考歷史數據，當估值升至高位後，後市往往會出現一輪大調整。

美國10年期國債孳息率表現