寧德出貨望超預期 中金上調目標價

全球電動車產銷量不斷提升，對高安全性的電動車電池需求亦不斷提高。已在深圳上市，分屬中國以至全球第一電動車電池企業的寧德時代，料最快明年登陸港股，投行中金最新發表的研究報告看好儲能需求高景氣，帶動寧德出貨量有望超預期，以及產品結構優化支撐盈利韌性，小幅上調2024年和2025年盈利預測分別2%及3%，至分別為525.8億元（人民幣‧下同）及660.3億元，因板塊估值中樞上移，故上調其目標價10.3%至290元，並維持予「跑贏行業」評級。

中金又指，寧德籌劃發行H股股票並在聯交所主板掛牌上市，發行規模不超過發行後公司總股本的5%，並授予不超過前述發行15%的超額配售權；公司計劃在股東大會審議通過後18個月（或同意延長的其他期限）內完成發行並上市，股東大會將於明年1月17日召開。寧德在深圳收市報266.58元，升1.75%。

該行同時下調比亞迪電子今年收入預測2%，但上調明年及後年收入預測3%及7%，以反映汽車電子產品的產品線延長，以及受惠領先品牌交付擴張帶來的潛在市佔上升；認為價格戰限制該股毛利率，但仍預料其毛利率上升趨勢將持續至2027年，受產品組合升級及未來更多部件業務推動。

不過，高盛上調比亞迪電子目標預測市盈率，由16.5倍上調至17倍，目標價由44.64港元上調至51.02港元，並維持「買入」評級。該股昨日收報42.05港元，跌3%。