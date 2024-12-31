英偉達電路板供應商IBIDEN提速擴產

股王英偉達（Nvidia）為一家無廠半導體公司，產品需要由其他工廠代理生產，其尖端半導體所用晶片封裝電路板的主要供應商、日本揖斐電株式會社（IBIDEN）近日表示，需要加快產能增長速度，以滿足需求。

社長河島浩二表示，公司生產的人工智能（AI）用電路板銷售強勁，客戶將全部產品一搶而空，預料相似的需求至少會持續到明年。

目前該公司主要客戶除英偉達外，也包括英特爾（Intel）等美國公司，不過河島指出，揖斐電本身在美國沒有設廠，主因許多外商都不願將最新技術轉移到美國，故儘管美國候任總統特朗普計劃對多種產品徵收關稅，但該公司由於勞動力和物流成本的原因，沒有計劃在美國建立任何工廠。

擬日本建廠 明年投產 為了要加快製造，公司計劃在日本中部岐阜縣建造一家新電路板工廠，預計在明年最後一個季度左右投產，初始產能為25%，到2026年3月將提升至50%。河島有信心地說：「目前台灣競爭對手無法搶走公司的市場份額」，主要因為英偉達的AI晶片需要精密的電路板，而公司是唯一一家能夠以高產量配合的公司。

科技推動經濟為目前世界的主流，亞洲另一科技強國南韓亦不甘落後。雖然政治鬥爭不斷，但據報南韓政府較預期提前3個月批准龍仁半導體科學園區計劃，這將大幅縮短建設時間。該園區可望成為全球最大的半導體中心，強化南韓在全球半導體產業中的地位。

據悉，龍仁半導體國家產業園區佔地7.28方公里，相當於1,020個足球場。園區內將興建6家主要半導體工廠及3家發電站，同時容納60家專門生產半導體工廠所需材料、零件、設備的中小企業，而第一家半導體工廠將於2030年開始營運，期望為南韓半導體產業帶來新的增長動力。