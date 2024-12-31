標普料明年全球純電動車銷量升三成

標普全球汽車（S&P Global Mobility）預測，明年全球輕型汽車的新車銷量預計將增長1.7%，達到8,960萬輛。其中，純電動車（BEV）銷量將達到1,510萬輛，按年增長29.9%，市場份額為16.7%。作為參考，今年全球純電動車銷量預估為1,160萬量，市場份額為13.2%。標普警告，明年美國可能會推行更高的關稅，汽車產業將面臨不明確的前景，隨着貿易增長放緩以及貿易戰的出現，產業格局將會發生重大變化。

估中國市場多賣逾19% 標普全球汽車全球輕型車預測執行總監Colin Couchman表示：「2025年對汽車產業來說將是極具挑戰的一年，因為關鍵的區域需求因素限制了需求潛力，而美國新政府從第一天起就增加了新的不確定性。」他指出，最關鍵的問題是，隨着各國政府重新考慮電動車的政策支持，缺乏外力刺激之下，未來電動車的「自然需求」將如何發展。該機構預測明年中國市場的電動車銷量為增長為19.7%；市佔率達到29.7%，屬於全球主要汽車市場中「電動化」程度最高。

至於產量方面，該機構預計，明年內地的整體汽車產量將保持穩定，料全年增長0.1%，達到2,960萬輛。儘管歐盟對中國製造的純電動車徵收進口關稅，但強勁的國內新能源汽車需求，加上穩健的出口將共同支撐產量水平。

事實上，中國電動車產業依然受到國家政策的大力支持。中國財政部發布通知，要求各政府部門在年度新車採購中，新能源車的採購比例原則上不可低於30%；對於路線相對固定、使用場景單一、主要在城區行駛的公務用車，原則上要全部採購新能源汽車，而使用汽車租賃服務時，亦應優先租賃使用新能源車。

惠譽博華估計，明年中國整體汽車銷量增長可維持在3至4%，並預期汽車消費刺激政策發力，為銷量提供額外的增長動力。另外，預期明年中國汽車出口銷量的增速仍可維持在雙位數，惟未來可能會進一步放緩。