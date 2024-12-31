華為高檔手機減價最多兩成

正當完成股份制改造的榮耀重申「適時啟動上市」之際，其昔日的母公司華為強勢重返中國智能手機市場，更一口氣下調多款高檔手機的售價，減幅多達20%，引發市場熱議。

實際上，考慮到華為上月推出新的旗艦機型Mate 70，此舉明顯是促進舊機型散貨。華為商城（VMall）網站顯示，4月推出的Pura 70 Ultra，入門版（12GB RAM + 512GB ROM）的售價僅7,499元（人民幣‧下同），減幅達到2,000元，相當於七九折，16GB RAM的512GB及1TB分別減至8,799元及9,799元，減價幅度略輕，約為一成。

至於去年已經有的Mate X5摺屏手機則豪減2,500元，現售10,499元，等於八一折。CINNO數據顯示，華為上季摺屏手機銷量約112萬部，按年飆97%。

市場研究機構TechInsights指出，Mate 70系列銷情未必會很強，尤其是對比同樣有減價的Mate 60系列，因為處理器晶片對比競爭對手沒有太多優勢。然而，亦有內媒分析，由於Mate 70系列供不應求，大幅減價的Pura 70 Ultra應該是不錯的代替品。