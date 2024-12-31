中芯成交居首 股價7日漲29%

華府早在2022年12月把號稱「中國版英偉達（Nvidia）」的寒武紀踢入實體清單，可見美國對中國人工智能（AI）的技術封鎖擺明要「扼殺於萌芽階段」。早前已有傳中國政府要求中國企業別再囤積英偉達的「閹割版晶片」，支持華為和寒武紀的出品。

中國GPU本地化 華為成贏家 論業績，寒武紀與英偉達完全沒法比較，前者首3季收入僅1.9億元人民幣，尚未扭虧。然而，單計9月底止季度，收入1.21億元人民幣，按年飆2.85倍，9月底存貨按季飆升3.31倍一點更被市場解讀為「或積極備貨交付」。連環破頂的寒武紀本月迄今股價續升21.83%，中芯也漲25.38%，可見兩者亦步亦趨。中芯有否為寒武紀代工無從稽考，但寒武紀步華為後塵被美國放入實體清單後，改找中芯亦不是不可能。

花旗報告指出，中國GPU本地化明年將會顯著提速，英偉達在中國GPU市場的份額恐由今年的80%以上，縮到50至60%，華為是最大贏家，其次就是寒武紀。

民生証券亦稱，AI晶片國產化是大勢所趨，寒武紀與華為等有望繼續追趕海外的龍頭企業。

內地冀數據產業規模年增15% 寒武紀股價今年累漲4.06倍，連英偉達都望塵莫及，尤其是該股早前被納入上海大藍籌組成的上證50指數，吸引資金流入，市值2,853.32億元人民幣，於科創板排第三，僅次於中芯（A+H，單計A不及寒武紀）和研發深度計算處理器的海光信息（Hygon）。

面對着一個敵視中國的美國新政府，中方加緊推動高科技產業發展。國家發改委等發布《關於促進數據產業高質量發展的指導意見》，期望到了2029年，數據產業規模年均複合增長率（CAGR）超過15%，技術創新能力躋身世界先進行列，亦要加強新型存儲（記憶體）之技術研發，提高智能存儲使用佔比。

高盛早前調高中芯目標價至33.4元，可是中芯股價已被寒武紀顯著扯高，而且今年首3季仍有逾34%收入來自消費電子。平安證券卻認為，消費電子已有所回暖，可推動半導體新一輪上升周期；華鑫證券亦稱，新一輪智能終端產品的功能升級，可「溫和催化」智能手機、個人電腦（PC）、穿戴式設備、消費電子等產品的換機潮，終端需求已開始緩慢增長。

寒武紀股價今年暴漲