野村：內房企清債屬關鍵 部分或須破產

欠債內房企業能否化解流動性危機，只能留待明年揭曉，惟日資券商野村中國首席經濟學家陸挺對內媒坦言，清欠房企各類債務至為關鍵，並指有些房地產開發商可能需要破產。他希望在明年下半年或2026年，可見到內地樓市開始企穩及復甦。

指不能無限期累積債務 陸挺認為，內地市場須「出清（清理多餘供應和需求）」。房企欠的不僅是買家的資金或房子，還欠很多上下游企業的資金、金融機構的大量資金。「保交樓」也是一種化債，該行曾估算「保交樓」和資金缺口的情況，保守估算後者涉約3.2萬億元人民幣。但對於部分銷售率低的樓盤，以現金補償後可以乾脆不完工。

針對欠債問題，他續稱，不能無限期滾動這些欠債開發商的債務，把很多的問題累積在那邊，就是要一個清理債務的過程。房地產復甦仍任重道遠，在明年或後年可能看到中間極為關鍵的一個環節。