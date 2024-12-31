內地新基金本月籌千億 債券類為主

儘管A股3大指數在2024年收爐前夕均上漲，但中國投資者對股票型公募基金的興趣似乎減弱。外媒引用數據顯示，債券類基金在12月發行量增長迅速，全月募資額已達到年內單月最大，尤其是年底資產荒的問題愈趨加劇，受存款利率下降等因素影響，債券類等固定收益基金明顯重獲青睞。

人行撐降準 滬綜3連揚 日前官媒引述中國人民銀行行長潘功勝指，內銀存款準備金率還有下調的空間，人行將加大貨幣政策調控的強度。放水言論力撐股市，滬綜指連升3個交易日，昨收報3,407點，微升0.21%；深成指也略升0.1%，收報10,671點，深圳創業板指數升0.06%，在2,206點收市，惟兩市全日主板成交額只有1.28萬億元（人民幣‧下同），按日縮量逾一成。

伴隨A股漲勢在第四季放緩，12月公募基金認購回暖，其中，股票類基金發行量亦見驟降，反觀債券類基金正加快發行。內媒數據顯示，12月以來新基金共60個，募集規模1,056.37億元。截至12月20日，年內累計共成立1,053個新基金，涉資10,973億元。

從12月新成立的基金來看，債券型基金仍是主力，23個債券型基金規模合計佔943億元，其中13個債券基金募集規模均逾50億元。多位業內人士表示，債券基金為代表的穩健理財配置需求相當旺盛。

據內媒透露，內地3家政策性銀行在明年首季債券發行量，預計高達兩萬億元，按年增近50%，創歷史新高。明年開局可能隨即啟動債券發行，以增加債券供給應市。事實上，近日內地10年期及30年期國債孳息率續在低位徘徊，分別低見1.696厘及1.944厘。