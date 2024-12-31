首11月港人平均飛1.9次

千禧世代佔46%成主力 據Trip.com平台數據，千禧世代仍然是出境旅遊的主力軍，佔整體出遊旅客的46%。值得關注的是，X世代旅客比例上升至33%，反映更多中年群體重拾旅遊興致，尤其關注家庭旅行和美食探索。Z世代則佔14%，展現年輕一代的旅遊潛力，尤其熱衷於演唱會、音樂節和體育賽事等活動盛事。以今年5月和10月南韓歌手IU（李知恩）及男團BIGBANG成員太陽的香港站演唱會為例，90後觀眾比例超過一半，00後佔比則超過三成半。

數據顯示，高星級酒店預訂量佔比達62%，與去年相若，反映港人持續追求優質住宿體驗。同時，疫後旅客更重視旅遊安排的靈活性，願意支付更高價格以獲得可彈性取消的選項，並通常在出發前一至兩個月預訂行程。

儘管港人依然熱衷於台北、曼谷、東京、首爾和大阪等熱門短途旅遊目的地，今年深度遊蔚然成風，港人開始趨向探索小眾目的地，例如日本鈴鹿市、桑名市、意大利小鎮Monza及菲律賓艾尼島（El Nido）等，追求更獨特的旅遊體驗。另據高鐵預訂數據，今年大灣區最受歡迎的5大城市分別是深圳、廣州、珠海、中山和佛山。

入境旅遊市場表現亮眼，航班預訂量按年上升52%，高鐵訂票量增長25%。旅客主要來自台灣、內地、泰國、日本、南韓、東南亞等地區，其中超過七成為千禧世代及Z世代旅客。

當中，香港迪士尼樂園及海洋公園等主題樂園仍然是遊客的首選景點，其中迪士尼探索家度假酒店更躋身熱門酒店之列。與此同時，香港故宮文化博物館的受歡迎程度，反映文化旅遊興起。