港上月出口升2.1%續放緩

本港11月出口連續4個月升幅放緩兼且遠遜預期，按年只升2.1%，出口貨值3,946億元，較市場預期的升4.1%為低，而且少過10月時3.5%的升幅；至於進口表現則略好過預期，按年升5.7%，相關貨值有4,381億元，好於市場預期的升4.9%。期內有形貿易逆差為434億元，相等於商品進口貨值9.9%。

輸星洲貨值增78% 11月輸往亞洲的整體出口貨值按年升3.9%，其中新加坡升78.4%，越南升42.1%，菲律賓升39.6%和內地升3.9%。但另一方面，輸往印度和泰國的出口貨值分別跌28.8%和7.7%，荷蘭和英國更跌30.2%和19.7%。

按貨品類別劃分，「辦公室機器和自動資料處理儀器」和「電動機械、儀器和用具及零件」的出口貨值各升28.1%和5.2%。進口貨值方面，「辦公室機器和自動資料處理儀器」升67.8%，另「電動機械、儀器和用具及零件」升13.9%。

港府發言人表示，展望未來，全球經濟不明朗因素增加和貿易摩擦升溫，將會為香港的出口表現構成挑戰，儘管內地多項提振經濟措施應能提供一些支持，當局會密切留意情況。

大新金融首席經濟及策略師溫嘉煒指，本港出口增長連續4個月放緩，主因利好的基數因素（尤其是出口至內地）逐步減退，出口商在過去數月或因歐美國家計劃對華加徵關稅而提前出貨的因素亦可能已大致消化。

他認為，特朗普出任下屆美國總統在即，中美關係前景或趨不明朗，預料會繼續為香港外貿表現帶來挑戰。不過，觀乎新興亞洲地區經濟表現強勁，可望抵銷部分負面因素。該行估計，本港今年全年出口或錄得單位數升幅，明年增長或出現停滯。