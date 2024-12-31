恒指守兩萬關 北水淨買入73億

港股高開後反覆偏軟，徘徊兩萬點附近。恒生指數高開102點至20,193點後，一度失守兩萬點關口，低見19,968點，全日收市跌49點或0.24%，報20,041點；國企指數跌24點或0.34%，報7,280點；科技指數跌37點或0.84%，報4,500點。大市成交約1,286億元，北水淨流入73.5億元。

禁售期屆滿 優必選插31% 投行瑞銀認為，有關批准繼續顯示對遊戲業良性監管環境，基於每月批准本地遊戲版號維持逾100款，上月及本月進口遊戲批准情況增加，反映對海外內容監管放鬆，有利在海外版權與工作室有大量投資及合作的騰訊。

花旗亦表示，隨着供應量和質量改善，內地遊戲業將在明年持續健康發展，支持盈利穩健且具防禦性，免受地緣政治不確定性的影響，估計明年獲批的遊戲版號將介乎1,300至1,500款之間，其中國產遊戲版號料約1,200至1,350款，進口遊戲預計將增加到100至150款。

天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑表示，觀乎中資股今年首9個月業績普遍合乎甚至優於預期，料明年仍維持穩定，相信可支持大市表現。恒指年底前料繼續在兩萬點水平上落，明年在內地政策催動下，整體大市仍偏向樂觀，指數明年初步目標23,000點，上破後有機會上試25,000點。

李續指，北水熱捧相關概念，在資金流入下，AI概念股份仍有炒作空間，但亦應留意本身業務表現。當中小米的企業管治優秀，涉足多個業務範疇，值得看高一線，股價料繼續強勢。