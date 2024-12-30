券商點股：理想押注AI備受憧憬
港股上周僅有兩日半市，恒生指數力守20,000點關口，總結全周，指數升369點或1.9%。總括而言，目前港股走勢仍欠缺啟示，整體大市靠資金輪動為主，暫未見新資金流入或明顯流出。
研發大語言模型
中國國務院國資委早前印發《關於改進和加強中央企業控股上市公司市值管理工作的若干意見》，要求中央企業將市值管理作為一項長期戰略管理行為，中線而言，上市公司回購等活動可望增加，或有利估值較低殘、短期風險較低之股份，如中資金融股等。
個股方面，可留意理想汽車(02015)。公司主要從事設計、開發、製造和銷售新能源汽車，當中包括增程式電動車之外，亦生產純電動車。理想董事長兼首席執行官李想日前在公司發布的視頻中表示，汽車將從工業時代的交通工具，進化為人工智能（AI）時代的空間機械人，公司一年在研發的投入超過100億元（人民幣‧下同），接近一半投入在AI方面。他表明，目標是未來幾年把大語言模型的基座模型，做到中國的產業前3名。
中線目標120元
在一眾中國「造車新勢力」當中，理想屬財務表現最佳者，截至今年9月底止，其手頭現金約776億元；而其第三季收入按年增長24%，至429億元。公司於11月份的交付數量達4.87萬輛，按年增長18.8%。
走勢上，理想股價經過近兩個月之橫行，於月中啟動升勢，可望向上挑戰11月1日之下跌裂口底部，即101.3港元位置，而技術指標近日亦有轉強之勢，中線可以120港元為目標，以88港元作為支持位。
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