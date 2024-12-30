股市估市：日股仍具上升空間

受惠日本企業盈利增長，以及日圓維持弱勢，日股預測市盈率約14倍，東證指數來年有望突破3,000點大關，預示未來仍有上升空間，加上日本工資水平預期明年可進一步上調，並可延續3%以上的工資升幅，將有利當地經濟持續增長。

現時企業盈利與銷貨收入處於歷史高點，預期日本國內生產總值（GDP）將在明年重新加速至3.5%，建議可採用定時定額布局日股基金。

自新冠疫情後，日本企業對內地的依賴程度已所下降，即使特朗普2.0後中美貿易戰再度升溫，日本的關連影響也相對較低，加上日本企業股票回購金額已創下歷史新高，對股市有正面的驅動。

日股基金除聚焦大型股票，也可着眼受惠財務重整的中小型股。前段時間聚焦汽車與銀行類股，經過一輪板塊輪動，現時轉至其他價格較低及更具投資價值的行業，包括內需、防禦型及化工等類。

隨着通脹上升及工資上調，日本已打破長期低通脹模式，而日本央行今年採取緊縮策略，導致貨幣劇烈波動，讓日本出口型企業面臨挑戰。

企業改革提升投資價值 此外，日本企業管治及股東結構進行改革，交叉持股比例大幅下降，除了讓外資的參與度大幅上升，也讓企業加速回購股票及增加股息，以提升企業價值及吸引力。從今年開始，東京證券交易所每月發布計劃「提高價值」的公司名單，對沒有提出「計劃」的公司施壓，以顯示企業治理改革決心。

從日本政府多方面措施及改革，有利重振日本市場，促使外資重新注意日股的投資價值及吸引力。受惠於日本強勁的內需動力，以及企業的盈利增長，明年日股仍可看好。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊