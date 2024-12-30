行業剖析：日本車企合併圖扭轉弱勢

近日全球汽車業最震撼的新聞，肯定是兩大日本汽車製造商本田（Honda）和日產（Nissan）證實，正在就合併或其他未來合作進行談判。今年3月時，本田和日產宣布簽署策略合作諒解備忘錄，將就包括軟件在內的核心技術進行合作，當時已曾表示兩家車廠將決定會否組成合營公司。

有望進身全球3大車廠 上周一，本田和日產，以及三菱汽車（Mitsubishi Motors）簽署一項合作備忘錄，研究3企合併的可能。本田和日產將進行合併談判，預計明年中達成最終協議；三菱在來年1月也將決定是否參加這個計劃。3家車廠將集結技術力量等經營資源，力爭成為世界第3大汽車集團。若3家企業整合，年銷量將超過800萬輛，成為全球領先的汽車製造商。

日產汽車的問題近月曝光，公司削減盈利預測及宣布全球裁減9,000個職位，同時降低全球產量20%，以應對汽車滯銷。市場憂慮龐大負債令其信貸評級下調。本田整體狀況較好，惟近年在內地汽車市場的佔有率迅速下滑。

若成功合併，日本汽車業將整合為兩大陣營，其中一個由本田、日產及三菱組成，今年上半年全球合共銷售約400萬輛汽車。另一陣營以豐田為首，上半年銷量為520萬輛。豐田現時持有富士、鈴木及萬事得的股權。市場分析指出，日本車廠需透過合併提升規模效益，以增強在全球的競爭力，並相信整合是全球汽車業2025年的重要主題。

日本車廠中，第三季純電動車銷量最多的是日產，排名下降4位跌至第22位，緊隨其後是第23位的豐田及第24位的本田，形勢明顯落後於人。合併落實後，能否扭轉困境，亦屬未知之數。同時亦側面反映中資電動車企對日本及歐洲汽車業的威脅，全球消費者追求價廉物美的選擇，中國電動車當然是不二之選。

港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀（作者為註冊持牌人士，沒持有上述股份）