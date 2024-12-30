行業剖析：日本車企合併圖扭轉弱勢
近日全球汽車業最震撼的新聞，肯定是兩大日本汽車製造商本田（Honda）和日產（Nissan）證實，正在就合併或其他未來合作進行談判。今年3月時，本田和日產宣布簽署策略合作諒解備忘錄，將就包括軟件在內的核心技術進行合作，當時已曾表示兩家車廠將決定會否組成合營公司。
有望進身全球3大車廠
上周一，本田和日產，以及三菱汽車（Mitsubishi Motors）簽署一項合作備忘錄，研究3企合併的可能。本田和日產將進行合併談判，預計明年中達成最終協議；三菱在來年1月也將決定是否參加這個計劃。3家車廠將集結技術力量等經營資源，力爭成為世界第3大汽車集團。若3家企業整合，年銷量將超過800萬輛，成為全球領先的汽車製造商。
日產汽車的問題近月曝光，公司削減盈利預測及宣布全球裁減9,000個職位，同時降低全球產量20%，以應對汽車滯銷。市場憂慮龐大負債令其信貸評級下調。本田整體狀況較好，惟近年在內地汽車市場的佔有率迅速下滑。
若成功合併，日本汽車業將整合為兩大陣營，其中一個由本田、日產及三菱組成，今年上半年全球合共銷售約400萬輛汽車。另一陣營以豐田為首，上半年銷量為520萬輛。豐田現時持有富士、鈴木及萬事得的股權。市場分析指出，日本車廠需透過合併提升規模效益，以增強在全球的競爭力，並相信整合是全球汽車業2025年的重要主題。
日系汽車在電動車發展落後，拿不出具有競爭力的車款，是直接導致困局原因。全球汽車資訊平台MarkLines的統計指出，今年第三季純電動汽車全球銷量中，中資車企佔據首10位的一半，其中電動車生力軍小米集團(01810)的銷量在短短6個月便超越豐田和日產。
中資車企競爭優勢明顯
日本車廠中，第三季純電動車銷量最多的是日產，排名下降4位跌至第22位，緊隨其後是第23位的豐田及第24位的本田，形勢明顯落後於人。合併落實後，能否扭轉困境，亦屬未知之數。同時亦側面反映中資電動車企對日本及歐洲汽車業的威脅，全球消費者追求價廉物美的選擇，中國電動車當然是不二之選。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：