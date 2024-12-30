拍賣消息：旺角兩房戶330萬推 低估價21%

市區私人住宅以低價推出拍賣，旺角花園街華園閣兩房單位僅以330萬元推拍，呎價低於9,000元，較估價平逾兩成。

忠誠拍賣本周五將推拍約22項物業，當中包括上述項目的中層B室，實用面積約368方呎，單位不提供樓契，兼屬法院令單位，開拍呎價僅約8,967元；該公司指，單位估價約420萬元，現時開價低約90萬元，差幅約21.4%。

同場推拍銅鑼灣百德新街百德大廈B座中層B1室，實用面積約741方呎，採一開即售形式拍賣，開價733.5萬元，呎價約9,899元。

海日灣II銀主盤開價貶32% 另外，半新盤續錄銀主盤平賣。大埔白石角海日灣II第11座低層A室，實用面積約550方呎，銀主以550萬元推出拍賣，呎價僅約一萬元。該物業原業主於2019年以約811萬元買入，現時推拍價帳面已低約261萬元，貶值逾32%。

場內推拍長沙灣東京街恒邦商業大廈一籃子商業物業，當中包括地下兩個商舖，以及2樓、4樓、8樓及12樓多個商用單位，大部分連租約，建築面積合共約7,036方呎。是次分為8個項目拍賣，開價由155萬至2,880萬元。