二手淡靜：10大屋苑周末5宗交投 半年最奀

年底為樓市傳統淡季，今年最後一個周末二手交投緩慢，代理指出，10大屋苑於過去周六、日僅錄5宗成交，已連跌3周，並創約27個星期、即約半年新低。

中原指出，該批屋苑周末兩日買賣量，較對上一周再少一宗或約16.7%。期內有7個屋苑交投「捧蛋」，包括鰂魚涌康怡花園、紅磡黃埔花園、沙田第一城以及東涌映灣園等。

期內成交集中於港島鰂魚涌太古城，共錄3宗買賣。美聯陳彪稱，該盤天星閣高層G室，獲長線投資客以約1,060萬元連租約承接，呎價約14,993元，單位兩年僅升值約5.2%。至於九龍及新界，過去周末分別有荔枝角美孚新邨，以及天水圍嘉湖山莊各錄一宗承接。

尚悅4年帳蝕155萬 樓價沉淪，蝕讓個案續現。中原王勤學表示，元朗尚悅6座中層H室，實用面積約439方呎，兩房間隔，減價23萬元，以417萬元售出，呎價約9,499元。原業主於2020年9月以572萬元買入單位，持貨4年多帳面勁蝕約155萬元，貶值約27.1%。

香港置業劉浩勤指出，將軍澳峻瀅2座低層B室兩房戶，實用面積約498方呎，成交價528萬元，呎價約10,602元。單位2018年7月至今跌價約200萬元或約27.5%。

綠表客棄居屋買荃中 此外，有公屋綠表客驚見荃灣私樓平過同區居屋，改變主意入市荃灣中心一房戶。美聯莫子淦指出，屋苑12座中層E室，實用面積約324方呎，以297.5萬元易手，呎價約9,182元。新買家見區內較舊的居屋做價要350萬元或以上，故決定轉購上述私樓。