新盤銷量3載最旺

月內開660單縮三成 本報綜合一手住宅物業銷售資訊網統計，相比上月同期約942宗的一手成交，本月明顯縮減約三成至660宗，為4個月最少。若單計過去周六、日市況，市場只有約33宗新盤買賣，較對上一周瀉約六成，屬約3個月同期低位。

不過，啟德發展區樓盤繼續有好表現，上述啟德天璽‧天第1期昨招標沽出兩伙，單日套現逾1.5億元。售價及呎價較高單位為第3座（Peak Tower）45樓A室，四房雙套連私人電梯大堂間隔，實用面積1,993方呎，成交金額為8,097.7萬元，呎價約40,631元。據成交紀錄冊，該盤於10月初展開銷售，至今累沽約892伙，成交總額逾110億元。以單一期數計，為今年銷售額最高樓盤。

同系區內維港1號亦於周日售兩伙，套現超過2,324萬元，賣出單位包括一伙兩房內園池景戶，以及一伙三房海景戶，呎價約21,069至23,119元。

傲華現樓短期推售 部分發展商展開明年推盤計劃，協成行發展副董事總經理方添輝稱，旗下筲箕灣傲華經已落成，短期內銷售現樓，並開放現樓單位供預約人士參觀。資料顯示，項目於2023年6月公布首張價單共50伙，折實平均呎價約23,042元，開放式戶入場費478.8萬元，其後暫停銷售，現以現樓形式推出。

維港‧雙鑽昨單日連環沽出兩伙。 協成行方添輝（右）表示，傲華已正式落成。 今年新盤成交統計