新盤銷量3載最旺
天壐‧天1期套逾110億 膺今年吸金王
發展商銷售工作於年底放慢步伐，據統計，新盤市場本月截至昨日錄約660宗成交，較上月同期減約282宗。不過，綜觀全年暫錄逾1.56萬宗一手買賣，按年增約五成，為2021年後的3年最多。部分樓盤銷情凌厲，新鴻基地產(00016)啟德天壐‧天第1期昨再沽兩伙，推售僅約3個月套現突破110億元，以單一期數計為今年新盤「吸金王」。
月內開660單縮三成
本報綜合一手住宅物業銷售資訊網統計，相比上月同期約942宗的一手成交，本月明顯縮減約三成至660宗，為4個月最少。若單計過去周六、日市況，市場只有約33宗新盤買賣，較對上一周瀉約六成，屬約3個月同期低位。
不過，啟德發展區樓盤繼續有好表現，上述啟德天璽‧天第1期昨招標沽出兩伙，單日套現逾1.5億元。售價及呎價較高單位為第3座（Peak Tower）45樓A室，四房雙套連私人電梯大堂間隔，實用面積1,993方呎，成交金額為8,097.7萬元，呎價約40,631元。據成交紀錄冊，該盤於10月初展開銷售，至今累沽約892伙，成交總額逾110億元。以單一期數計，為今年銷售額最高樓盤。
維港‧雙鑽標準戶雙破頂
啟德跑道區個別項目做價再有突破。中國海外發展(00688)旗下維港‧雙鑽昨連沽兩伙，其中2B座29樓G室，實用面積657方呎，三房連套房儲物室間隔，享啟德體育園及維港景致，成交價逾1,854萬元，呎價約28,221元，售價及呎價均創項目標準戶型新高。
同系區內維港1號亦於周日售兩伙，套現超過2,324萬元，賣出單位包括一伙兩房內園池景戶，以及一伙三房海景戶，呎價約21,069至23,119元。
新界西北項目也有穩定承接力。泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都II過去兩日連沽6伙，涉額近2,400萬元。最新成交包括5座11樓A03室，實用面積431方呎，成交價462.04萬元，呎價約10,720元。滙都II本月累錄約80宗成交，為月內銷售量次高項目。
本月沽出最多單位為路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，累售115伙，套現逾5.3億元。項目於周末兩日再沽4伙，包括昨易手的3座15樓C室，實用面積478方呎，售價逾506.3萬元，呎價約10,593元。
傲華現樓短期推售
部分發展商展開明年推盤計劃，協成行發展副董事總經理方添輝稱，旗下筲箕灣傲華經已落成，短期內銷售現樓，並開放現樓單位供預約人士參觀。資料顯示，項目於2023年6月公布首張價單共50伙，折實平均呎價約23,042元，開放式戶入場費478.8萬元，其後暫停銷售，現以現樓形式推出。
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