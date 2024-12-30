GEM板改革生效 年內僅3企掛牌

GEM板（前稱創業板）改革今年起生效，雖然年內共有3宗新上市，惟全屬改革前的上市申請，至今仍未見新的GEM申請。業界人士坦言，企業查詢也不多，認為該板予坊間的印象一般，直言聯交所要從「根源」入手，方可真正激活GEM。

畢馬威中國香港資本市場組主管合夥人劉大昌表示，以往高峰期，一年可有70至80隻GEM上市，將核心的轉板機制取消後，上市數目銳減，認為改革已將「以前拎走的東西，擺返晒出來」。不過，由於市場沉寂時間太長，市場也要適應時間。

他又指，坊間普遍對GEM的印象較一般，包括成交量低，企業也會有「到底上市做甚麼」、「或是等多幾年，直接上主板」等疑問。若要吸引企業選擇GEM板，需要改善該板的成交量。

聯交所今年起「簡化轉板機制」，讓合資格GEM上市公司，轉往主板時毋須再委任保薦人進行盡職審查或刊發達到「招股章程標準」的上市文件，即坊間形容為「重新申請」，同時縮減控股股東上市後禁售期至12個月。

業界促處理殭屍股激活成交 有投行人士指出，初時也以為重新設立「踏腳石」機制，會有更多中小型企業願意到GEM板上市，但至今接獲的查詢並不算多，對此感到意外，坦言部分「連問也沒有問（香港上市），一來就選擇到美國上市，因看好美股市場的流動性」。

他解釋，「成個（GEM）板一日都未必有一億（成交額）」，企業上市除了集資，也關心股價、成交表現，始終會影響日後企業財務動作，「GEM板如此表現，又怎叫企業會想選擇呢」，建議聯交所先處理殭屍股、成交量等問題，令坊間對GEM改觀，才會有資金流入，當市場有流動性，自然可以吸引到新的企業。