產經

來年中企A+H赴港掛牌勢增

寧德時代有望成為近年香港最大宗新股上市個案。 寧德時代有望成為近年香港最大宗新股上市個案。
寧德時代有望成為近年香港最大宗新股上市個案。
內地今年4月推出資本市場指導文件《關於加強監管風險推動資本市場高質量發展的若干意見》（又稱「國九條」），當中提到拓寬企業海外上市融資渠道，同月中證監更推出5招撐港股，其中一項正是支持內地行業龍頭企業赴香港上市，此後香港新股市場氣氛持續改善，更多內地明星企業響應國策，展望明年有更多中企以「A+H」模式來港上市，香港新股市場有望持續復甦。
今年下半年，擬以「A+H」模式來港上市的中企數目持續增加。據內媒統計，12月以來，三花智控、海天味業、恒瑞醫藥、邁威生物、江波龍、寧德時代等多家A股上市公司披露赴港上市計劃。在此之前，順豐控股(06936)、美的集團(00300)、龍蟠科技(02465)已成功完成H股的上市。除上述企業外，今年來港上市的中企中，亦有不少內地知名企業，如毛戈平(01318)、老鋪黃金(06181)及茶百道(02555)等，這使得今年港股新股市場回暖。
寧德擬第二上市籌390億
最新個案乃內地電池業龍頭企業、深圳上市公司寧德時代上周披露，為進一步推進全球化戰略布局，打造國際化資本運作平台，提高綜合競爭力，擬申請在香港主板上市。公司指，將於明年1月17日召開臨時股東大會，審議H股上市議案、發行方案、聘用審計機構等提案。
外媒引述消息指，寧德時代正考慮來港作第二上市，計劃集資最少50億美元（約390億港元），倘若事成，將是繼2021年快手(01024)上市以來，本港最大規模的首次公開招股（IPO）個案。目前，該企是全球最大的電動汽車電池企業，市場份額逾28%，與排第二的南韓LG新能源（市佔率14.1%）有頗大距離，反映其競爭優勢，估計來港上市會吸引海外資金認購。
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