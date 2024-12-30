來年中企A+H赴港掛牌勢增

內地今年4月推出資本市場指導文件《關於加強監管風險推動資本市場高質量發展的若干意見》（又稱「國九條」），當中提到拓寬企業海外上市融資渠道，同月中證監更推出5招撐港股，其中一項正是支持內地行業龍頭企業赴香港上市，此後香港新股市場氣氛持續改善，更多內地明星企業響應國策，展望明年有更多中企以「A+H」模式來港上市，香港新股市場有望持續復甦。