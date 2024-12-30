港新股年籌871億 全球第四多

據本報統計，全年新上市按年增加一宗，至70隻新股，其中3隻為GEM（前稱創業板），令冰封3年的GEM板出現零的突破。單計主板新股，平均每隻集資7.9億元，按年升16%。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮解釋，港股市況向好，令估值有所改善，加上有大型新股上場，推高平均集資額。不過，他坦言自己沒有水晶球，難以預測未來估值的情況，但有信心在刺激政策的支持下，可以帶動市場投資情緒，繼而令新股市場向好方向發展。