產經

港新股年籌871億 全球第四多

草姬成為歷來超購第二多新股。 草姬成為歷來超購第二多新股。
草姬成為歷來超購第二多新股。
草姬超購6082倍稱冠 順豐膺人氣王
香港新股市場下半年回勇，不但全年集資額按年勁升88.3%，至871.85億元，穩企全球集資排名榜第4位，連帶「人氣王」、「超購王」、「首日升幅王」表現也勝去年。業界人士普遍認為，種種迹象已反映新股市場走出低谷，預期進一步減息將利好大型新股上市，明年新股市場整體氣氛會繼續改善，集資額有望再上一層樓。
據本報統計，全年新上市按年增加一宗，至70隻新股，其中3隻為GEM（前稱創業板），令冰封3年的GEM板出現零的突破。單計主板新股，平均每隻集資7.9億元，按年升16%。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮解釋，港股市況向好，令估值有所改善，加上有大型新股上場，推高平均集資額。不過，他坦言自己沒有水晶球，難以預測未來估值的情況，但有信心在刺激政策的支持下，可以帶動市場投資情緒，繼而令新股市場向好方向發展。
今年不乏大型新股，內地家電龍頭美的集團(00300)以集資額356.66億元，膺「集資王」，亦為這兩年內唯一一宗集資逾10億美元（約78億港元）的超大型新股。集資第二及第三名分別是內地智能駕駛公司地平線機器人(09660)及物流巨頭順豐控股(06936)，集資額分別達60.86億元及58.31億元，亦超越去年「集資王」珍酒李渡(06979)的53.09億元。
經緯天地首日每手賺$6560
知名企業更易受散戶青睞，順豐獲逾8.25萬人「入飛」認購，膺今年新股的「人氣王」，遠超去年「人氣王」藥明合聯(02268)的3.07萬人。不過，由於順豐的發行規模較大，公開發售僅超購58.31倍。「超購王」則由挾着明星光環的保健品公司草姬集團(02593)奪得，錄6,082.63倍，更是歷來超購第二多新股。
受惠市況好轉，新股首日表現跑贏去年，今年平均上市首日回報達8.35%，較去年的6.07%高出約2.28百分點。今年上市首日表現最好的3隻新股，均比去年為佳，「升幅王」是1月上市的內地電訊集成服務供應商經緯天地(02477)，單日股價升1.64倍，同時以首日每手帳賺6,560元包辦「首日賺錢王」。截至上周五，股價累升5.22倍，若上市至今仍未放售，每手帳面獲利2.08萬元。
七牛智能首掛插56%最甘
不過，首日表現最差的3隻新股，亦比去年為差。七牛智能(02567)首日掛牌股價插56.73%，至今累跌69.09%，每手帳面虧損1,900元。「首日蝕錢王」則是捲土重來的內地工程公司天津建發(02515)，上市首日每手帳面虧損1,960元，至今暴跌86.2%，每手帳面累蝕4,310元。
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