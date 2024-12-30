黃金獲央行增持 料衝2980關

2024年國際金價走勢強勁，按年升幅逾30%，李焜明指金價持續高企主因是俄烏衝突持續、中東地緣政治衝突升溫、環球經濟發展步伐不均，以及通脹仍然高於各主要央行設定的通脹目標。

銀價年漲28%續看俏 李焜明指，2024年3月金價突破並企穩每安士2,100美元後，成為步入新牛市區間的分水嶺，並在10月升至2,790美元水平的歷史新高，主要是市場預期聯儲局及其他央行持續下調利率，利好以美元計價的黃金產品。另外，部分央行增持黃金作為儲備，也為金價帶來支持。他預期2025年，國際金價會在每安士2,300至2,980美元區間上落。

銀價方面，過去一年波幅在低位21.92至高位34.89美元一安士，按年升幅約28%，但目前價格仍低於2011年所創歷史高位每安士49.8美元。李氏指整體而言，白銀需求大多是工業用途，用作金融市場產品投資項目較少，因為投資者傾向選擇黃金作為主流的投資工具。而推動銀價走勢因素包括供求、工業需求、環球經濟、通脹、美元匯價和利率、地緣政治，以及央行儲備。他預計2025年銀價將在每安士25至40美元區間上落。

張浩恩表示，2024年黃金受捧，主因市場想尋找一些資產對抗通脹，2025年金價仍可繼續看好，儘管美元在全球儲備和貿易結算中仍會佔據最大份額，但全球央行會繼續分散外匯儲備的組成比例。

再者，2024年金價的強勁走勢正在改變不少投資者過往對金價表現平淡的想法，吸引更多資金和目光留意。另外，人工智能熱潮帶動相關硬件和軟件的需求，具備工業用途的白銀亦有需求，對其價格有支持。

盧楚仁則指，受美元及美債息強勢打壓，以及俄羅斯陷入財困，2025年有機會大舉沽金套現，將對國際金價造成下行壓力，預計2025年金價波動區間會在每安士2,300至2,700美元，同時預計白銀價格也會受金價拖累而下跌，2025年區間料會在22至32美元。

比特幣：睇20萬關 波幅勢擴嚴守紀律 加密貨幣「一哥」比特幣早前曾升越每枚10.8萬美元創歷史新高，惟其後亦由高位回落不少，反映其高波動性。

憧憬納法定規管金融產品 李焜明引述數據指，自從美國總統大選，比特幣已大幅飆升約50%，原因是市場憧憬特朗普入主白宮後，將會放寬監管金融機構，並有可能把比特幣及其他虛擬產品納入正式金融市場平台，成為合法規管交易貨幣，加上部分商貿企業、家族基金及個人投資項目，也接納比特幣作為正式交收合約，在求過於供的情況下，比特幣屢創新高。

他預期，2025年比特幣波幅將會持續擴大，料在60,000至160,000美元之間，由於目前比特幣並未被納入正式法定規管金融產品，故他認為不適合作為個人投資項目，建議一般投資者倘堅持涉足，要定好止賺和止蝕策略，以適時獲利和控制損失。

盧楚仁指，在特朗普鼓吹之下，加上或有央行買入比特幣作為儲備，相信比特幣2025年前景一片秀麗，有機會在80,000至200,000美元區間游走。

石油：恐下試55關 受累貿戰打擊經濟 國際油價方面，盧楚仁指，貿易戰開打令環球經濟出現隱憂，加上特朗普鼓勵開採更多原油出口，估計2025年油價繼續受壓，預計紐約期油2025年波動區間會在55至73美元。

李焜明表示，紐約期油在2024年整體平均價格約為每桶76.08美元，低於2023年的平均價格77.64美元，以及2022年發生俄烏衝突的平均價格94.53美元。

平均價料80美元 李氏指能源價格整體仍繼續受到俄烏衝突、中東地緣政治、環球經濟走勢、石油需求等因素主宰。惟不容忽略的是，目前內地經濟情況較疲乏，對石油需求減少，另邊廂特朗普政府帶來的「特朗普交易」（Trump Trade）效應和大幅徵收海外進口貨品稅項，都會給油價帶來下行壓力。他預期2025年油價在65至85美元區間內上落，全年平均價格預計為每桶80美元。

比特幣 特朗普鼓勵開採更多原油出口，油價來年料續跌。