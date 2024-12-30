外匯商品2025勢添波瀾

新一年主導全球主要貨幣和商品表現的最大因素，離不開候任美國總統特朗普將於1月20日宣誓就職，入主白宮執政4年，市場正觀望他會否一如他當選後所發表的鷹派宣言，針對海外不同的國家和地區加徵不同額度進口關稅。同時，除了日本央行，環球主要央行在2025年預料繼續減息，造就低息環境持續，或有助全球經濟對抗潛在貿易戰和地緣政局不明朗帶來的衝擊。以下由3位財金專家就2025年外匯商品市場作最新分析和預測。

美元：續佔優 減息降溫避險首選 寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明表示，倘美國落實加徵關稅，將導致美國物價飛漲，減低當地家庭購物開支意欲。然而，特朗普也宣稱將會放寬企業營商監管及下調國民稅項，因而有利帶動美國國民購物意欲及加大消費額度，有利部分行業營商環境，因此市場或需要較長時間才能得出特朗普各項措施帶來的最終結果。

專家：上望114水平 特朗普傾向低利率政策，李氏預料聯儲局會視乎整體美國經濟和通脹走勢來決定息口去向，在2025年料合共減息3次，聯邦基金利率年底時將降到3.5至3.75厘區間。由於美國仍是環球主要經濟體表現較佳的國家，加上地緣政治風險帶動投資者傾向選擇美元作為主要避險貨幣首選，料美元相對歐元、日圓、多隻商品貨幣的匯價將更具優勢，預測2025年美匯指數波幅在103至113區間。

同樣，獨立外匯商品分析師盧楚仁在2025年繼續看好美元，因特朗普上場後會大幅加關稅令美國通脹升溫，而且聯儲局最新的聲明中亦偏向鷹派，指2025年有機會只減息兩次甚至維持利率不變。美匯指數上方可先看114.77，如果升破可上望121水平，下方看106.5。

不過，中信銀行（國際）個人及商務銀行業務投資主管張浩恩提醒，特朗普在上一個任期推出關稅措施，適逢當時環球央行正處加息周期，美元在2017年下跌後翌年回升，但今次環境有別且變得複雜，聯儲局亦正進入減息周期。

張氏認為，倘特朗普落實對全球加徵關稅並減低美國國內的企業稅，將對通脹有刺激作用。惟另邊廂，特朗普有意增加美國原油開採和促進俄烏停火，這將有助紓緩能源通脹。

同時，聯儲局有減息的需要，以應對華府的高昂利息開支，加上預期美國債息會延續2024年下半年的波動情況，外匯市場亦會受牽動，因此他對2025年美匯指數抱中性看法。

歐元：經濟仍弱 恐插穿一美元 歐洲央行於2024年減息4次。李焜明表示，歐元區經濟受到多項因素衝擊，包括每一個成員國家的自身發展問題、俄烏衝突所衍生歐洲國家地緣政治不明朗因素等。市場亦關注特朗普上任後會否對歐元區大幅調升進口關稅，倘落實將會窒礙歐洲國家經濟發展步伐。此外，近期德國及法國的政治風波，也加添歐元區的不明朗陰霾。

法德政局不穩 瀕衰退 因此，李焜明預測歐元區2024年經濟按年增長0.9%，2025年增長處0.7至1.2%區域。利率方面，隨着歐元區通脹回落至接近歐洲央行設定的2%通脹目標，預料歐洲央行仍有空間下調利率，2025年底的主要再融資利率降至2.15厘（目前為3.15厘），而2025年歐元兌美元預測波幅在0.97至1.13之間。

張浩恩指，歐元區經濟較弱，加上法國和德國的政治矛盾情況，令歐洲央行在2025年繼續減息的路徑更明確。惟他提醒，美匯指數中，以歐元的佔比最重，故一旦美元走勢轉弱，歐元亦會反彈。

盧楚仁表示，歐洲央行有機會在2025年減息4至6次，相對聯儲局較為鴿派，加上法國與德國經濟陷入衰退邊緣，以及當地政局出現危機，故此對歐元後市十分不利，估計2025年歐元兌美元會在0.9至1.06之間。

英鎊：預算案力撐 1.18具支持 英鎊方面，張浩恩表示，英國財政預算案的加稅措施有助改善政府財政狀況，但要留意當中提及上調僱主的國民保險供款比率，這將令做生意的成本上升，商家會否把上升的成本轉嫁消費者值得留意，加上英國目前的消費零售氣氛不強，所以預算案最終對經濟帶來多少刺激需時觀察。英倫銀行有機會繼續減息，但減息速度不如歐洲央行般快，這有助英鎊匯價強於歐元。

貿易糾紛影響較低 李焜明指，英國與美國貿易大致取得平衡，故此在特朗普針對環球經濟體加徵稅項下，預計對英國所帶來的貿易糾紛將會低於其他國家或地區，例如中國及歐元區。目前英國官方利率仍然高企於4.75厘的區間，但無阻英國在2024年經濟復甦發展趨勢，預測該國在2025年經濟增長將在1.1至1.6%。

李氏預計2025年英鎊兌美元波幅在1.19至1.34之間，而2025年英倫銀行有空間下調利率4次，年底時利率將會在3.75厘水平。

盧楚仁則指，英國經濟陷入衰退邊緣，估計2025年會減息3至4次，故此對英鎊後市造成負面影響，預測英鎊兌美元區間會在1.18至1.28。

人民幣：應對美增關稅 匯價趨貶 大國博弈，新一輪中美貿易戰隨時再現，人民幣走向備受關注。李焜明預測，踏入2025年，內地經濟仍然受到房地產、債務危機、人口老化、國民消費意欲不大、經濟發展疲乏等困擾。此外，特朗普宣稱他上任後對進口中國商品加徵關稅，加添2025年中國經濟增長放緩的壓力。

他指市場聚焦2025年3月在北京舉行的兩會，屆時將公布提振中國經濟發展框架方案及設定2025年經濟增長目標。

他預期內地7天期逆回購利率、一年期中期借貸便利（MLF）利率，以及存款準備金率（RRR）均有下調空間，2025年離岸人民幣兌每美元匯價料在7.1至7.5區間波動。

減息降準救市添壓 盧楚仁指，因特朗普上台有機會向內地大幅徵收關稅，故此對人民幣十分不利，加上中央表明會採取寬鬆貨幣政策措施刺激經濟，在減息降準壓力下，估計離岸人民幣兌每美元波幅在7.3至8之間。

惟張浩恩表示，人民幣的波動性相對十國集團（G10）貨幣的波動性較低，在2024年亦僅跌約2.3%。在未來一年，面對特朗普很可能對中國貨增加關稅，人民幣有機會偏弱，但在中央谷內需，且不想出口表現有太大落差下，預期人民幣不會大幅貶值，且人民幣是否易跌難升亦要看美元，倘美元轉弱，人民幣亦有反彈的空間。

日圓：望加息 兌港元看5.39算 日本央行早前議息後決定維持利率不變，日圓延續跌勢，每百日圓兌港元失守5算。李焜明指，日本經濟發展持續疲弱，主要是該國競爭能力持續下滑，並已下跌至全球第四大經濟體，低於美國、中國及德國。

利率料達0.75厘 日本人口老化、欠缺天然資源、國民思想仍然保守排外、日圓匯價低企，衍生降低日本購買海外產品能力，並輸入通脹壓力。日圓匯價在2024年迄今已跌逾9%，並在過去3年內貶值約35%，是表現最差的主流貨幣。

他預期日本央行在2025年有空間加息兩次，屆時利率將升至0.75厘區間，而美元兌日圓匯價波幅料會擴大到144至165，亦即每百日圓兌港元4.7至5.39。

盧楚仁認為，日本央行2025年有機會加息兩至3次，使日圓有機會稍為向好，上下區間為148至162，即每百日圓兌港元4.79至5.24。

張浩恩表示，日本通脹逐步上升，但日本首相和日本央行行長在政策立場上存在分歧。即使日本央行再度加息，但對比環球主要央行目前的政策利率，日本息率依然很低，令日圓走勢中性偏弱。

澳元：或受惠中國經濟回穩 商品貨幣澳元方面，張浩恩指澳元是2025年較看好的非美貨幣之一。原因是特朗普的關稅措施對澳洲影響較少，隨着中央決心刺激內需，實施更積極財政政策和適度寬鬆貨幣政策，內地經濟狀況有望止跌回穩並逐步改善，這將有利澳洲出口。

再者，澳洲近期的就業數據不差，央行不太急於減息，可為澳元帶來支持。

預期強見0.69美元 李焜明表示，美國是澳洲第五大貿易夥伴，故此特朗普入主白宮後加徵各國進口關稅，對澳洲經濟所帶來的負面效果不顯著。然而，中國是澳洲最大貿易夥伴，倘內地在2025年經濟乏善足陳，將會推低澳洲整體經濟發展步伐。

整體而言，李氏預期澳洲經濟發展平穩，2024年經濟增長約1%，2025年料會復甦，按年增長1.3至1.8%，並預測通脹會從2024年平均的3.4%回落至2025年的2.7%，因而預測澳洲央行2025年有4次下調利率空間，2025年底官方利率將會徘徊在3.35厘區域。在2025年，澳元兌美元預測波幅為0.59至0.69。

盧楚仁指，隨着潛在貿易戰開打，商品價格與人民幣受壓，估計澳洲央行2025年亦會加入減息大軍，故此對澳元後市極為不利，預計2025年澳元兌美元區間會在0.48至0.64。

歐洲央行有機會在2025年減息4至6次。 美匯指數年內走勢 日圓匯價今年累跌逾9%。 澳洲央行料明年啟動減息，全年或下調4次利率。