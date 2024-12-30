投行料美股來年創新高 標指再漲10%

英國傳媒調查10家主要銀行，包括美國銀行、摩根士丹利、高盛、瑞銀、德意志、法興、滙豐、摩根大通、巴克萊與花旗，大多數對原油以外的各類資產表現持樂觀態度，認為今年金價上升、美股新高、美元升值等熱門投資主題，將可於明年延續。

上述10大投行平均預測是金價明年將上升8%至每安士2,860美元；逾半預計特朗普的政策將於明年推動美元進一步升值，惟補充關稅政策終歸對美國經濟不利，故不排除美元明年是先升後跌。至於美股，10家投行中，9家料明年美股可再創歷史新高，平均預估標普500指數將進一步升約10%至6,550點左右，但補充隨着特朗普「回歸」，市場不確定性增加。

巴郡斥5.7億增持網企 高盛分析師Peter Callahan認為，明年生成式人工智能（Generative AI）仍將是科技行業的主導主題，「美股七雄」（Magnificent 7）的整體表現將超過標普493（即撇除美股七雄的標普500指數），惟預測增幅僅7%，乃7年來最低利潤率；另料市場將從關注基礎設施轉向關注用例與AI帶來的效率提升，軟件和支付行業值得關注。

展望本周市況，由於有元旦假期，料周初交投會趨淡靜。據美國銀行數據，截至本月25日美股錄資金淨流出350億美元，乃2022年12月以來最大單周淨流出金額，得提防1月初美股會有較大調整，「洗太平地」後再迎1月20日特朗普的總統就職典禮。

個股消息方面，最新資料顯示，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡在截至12月26日的6個交易日，共斥約7,395萬美元（約5.76億港元）增持網絡網域註冊公司VeriSign約37.77萬股，加權平均購入價約每股195.78美元。此外，金融機構HomeStreet將近9.9億美元多戶商業房地產貸款售予美銀，作價約9.1億美元，相等於該貸款組合本金的92%。

另一方面，比特幣上周五價格受壓，一度下試每枚93,000美元關，CoinMarketCap報價昨反彈上95,000美元樓上。消息指，衍生商品交易所Deribit獲創紀錄的430億美元未平倉合約到期，Coinglass數據顯示，曾在24小時內錄9.25萬人被迫斬倉，斬倉總金額2.41億美元，料短期續呈波動。

本周環球財金焦點