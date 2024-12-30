證券界精選心水內需股
除了上述3大名家，本報今次亦找來4位股評人跟大家推介個別港股及美股。無獨有偶，他們不少都看好明年在港上市的內需股表現，箇中原因值得留意。
譚朗蔚：百勝中國睇450元
富昌金融集團聯席董事譚朗蔚為大家帶來內需股百勝中國(09987)。他指出，由於旗下必勝客和肯德基為內地重要餐飲商，可以受惠內地餐飲市道復甦，且具備下沉消費概念。他又預期，兩餐飲店於今年稍後的春節生意特別暢旺，加上百勝中國股價走勢一直呈強，平均線多頭排列持續強勢，建議現價買入，目標價450元，止蝕價350元。
麥嘉嘉：谷消費利海信家電
中海油方面，她指公司在建項目、調整井作業量按年增長，隨着該企股價由高位回落逾20%，表現落後，故反彈潛力較大，建議入市價為17.4元，目標看22元。
張智威：港交所具兩大憧憬
信誠證券聯席董事張智威表示，香港交易所(00388)有兩大利好因素憧憬，一是港交所決定分兩階段將適用證券的最低上落價位下調50至60%，首階段今年中實施，此舉有助降低整體交易成本及提升流動性，幫助整體大市交投，所以港交所交易費自然受惠。
二是由於市場預計明年最少有5隻大型新股上市，大行普遍對明年新股總集資金額目標看法審慎樂觀，可以問鼎全球三甲，因此預期港交所上市費用收入將會提升。他建議港交所買入價在290元，目標價330元。
陸秉鈞：攜程增長動力強勁
富途證券香港首席策略師陸秉鈞則推介一隻美股及一隻港股。美股方面，他指Palantir近來被視作人工智能（AI）應用股份，去年下半年開始獲得廣泛投資者關注，股價拾級而上，且於12月成功進身納指成分股，獲資金青睞。不過他補充，鑑於該股股價近期升幅巨大，建議待股價作調整後才作吸納。
港股則選攜程集團(09961)，他指作為內地一站式旅行平台龍頭，隨着內地旅遊業持續復甦，在內地明年公眾假期增加兩日和日本可能放寬簽證，境內外旅遊需求進一步釋放，相關板塊有望持續受惠。即使在整體消費趨於理性的環境下，旅遊消費的韌性相對較強，攜程增長動力仍然強勁，建議待股價回落至近520元吸納，作長線投資。
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