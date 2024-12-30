證券界精選心水內需股

除了上述3大名家，本報今次亦找來4位股評人跟大家推介個別港股及美股。無獨有偶，他們不少都看好明年在港上市的內需股表現，箇中原因值得留意。

中海油方面，她指公司在建項目、調整井作業量按年增長，隨着該企股價由高位回落逾20%，表現落後，故反彈潛力較大，建議入市價為17.4元，目標看22元。

二是由於市場預計明年最少有5隻大型新股上市，大行普遍對明年新股總集資金額目標看法審慎樂觀，可以問鼎全球三甲，因此預期港交所上市費用收入將會提升。他建議港交所買入價在290元，目標價330元。

陸秉鈞：攜程增長動力強勁 富途證券香港首席策略師陸秉鈞則推介一隻美股及一隻港股。美股方面，他指Palantir近來被視作人工智能（AI）應用股份，去年下半年開始獲得廣泛投資者關注，股價拾級而上，且於12月成功進身納指成分股，獲資金青睞。不過他補充，鑑於該股股價近期升幅巨大，建議待股價作調整後才作吸納。