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大師英Sir「薦」績不俗
今年初沈大師及英Sir同樣有在本報為港股及美股把脈。統計兩人戰績，大師的40,000點目標雖未達陣，但他推薦的個股表現成績不俗，其中又以晶片股最標青，如中芯國際(
00981
)年內飆逾50%，騰訊(
00700
)亦由去年底的290元升至逾400元，就連阿里巴巴(
09988
)都有得升，只是升幅不及其他股份亮麗，年內進帳約10%。
個股普遍有進帳
英Sir年初直言「美股今年跑贏機會甚高」完美獲勝，另其推介的美股有升有跌，微軟及Salesforce年內升17%及34%，富途更升64%；惟Lululemon及Nike分別跌20%及25%。港股方面，他推介的香港交易所(
00388
)及安踏體育(
02020
)也略有進帳，分別升10%及5%。
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