朱晏民：港股未必跑輸 AI概念值博

朱晏民

台股這兩年表現跑贏港股，單看今年表現，前者累升近30%，後者升17%。展望明年，台股升幅能否再次跑贏港股，朱晏民稱「不一定」，因港股也有一點機會，就視乎中央財政政策力度如何；雖然目前為止內地推出的財策未如市場所望，惟難料未來政策變化。至於板塊，他認為在科技產業中，人工智能（AI）股可繼續一枝獨秀。

慎防台灣捲入貿易戰 「特朗普2.0時代」的一大特色，不外乎是貫徹奉行關稅政策，惟做法卻波及全球各地自身利益。現時除了中國、墨西哥及加拿大跌入關稅榜，市場亦緊盯近年搭上AI順風車的台灣，尤其是晶圓代工龍頭台積電會否捲入貿易戰。朱稱，一旦特朗普政府要求台積電在美國設廠，定必拉高成本、壓低毛利，迫使台積電將成本轉嫁予英偉達和蘋果公司（Apple Inc.）的美企客戶，間接是惡性循環！

於今年底，市傳台積電已經與英偉達討論，在台積電位於美國亞利桑那州的新廠房製作高階AI晶片「Blackwell」，並料明年初投產，但要留意該廠並無CoWoS（即先進封裝技術）設備，生產後的晶片仍要運返台灣封裝，所以若然貿戰向台灣開打，如何課稅定必是台灣各持份者關心的議題。

朱認為，貿易壁壘之下台積電面臨兩大問題，一是由於現任總統拜登簽署的《晶片法案》埋下了「被推翻」伏線，一旦特朗普決定抽走台積電全部資助，估計將影響台積電每股盈利2%。

另一障礙是台灣限制頂尖晶片「要先在台灣生產，不能在海外生產」，換言之台積電去年於高雄進機的兩納米廠房，「出海」美國已經延伸至政府層面問題，而且對比美台兩地的工程師，成本相差一截，「台灣工程師要『賣肝』，半夜3點要回工廠，但美國的5點下班，耐操度（即忍受能力）不能相提並論。」

如是者，已升兩年的台積電及台股，今年表現又會否無運行？他則認為「既有難說的地方但也有下行保護（Downside Protection）」。

台積電若失千元關可吼 他提及，由於近年「本地資金往往把外資的賣盤全部食掉」，不少內地的台商在疫情過後將錢直接匯返台灣，加上當地科企享受到「疫情紅利」，帶動台灣銀行存款每年增長1.5萬億至兩萬億元新台幣，同時由於台灣的壽險利率回報太低，不少民眾索性將錢轉走，改為入手台股交易所買賣基金（ETF），均抵銷了外資自2000年起淨賣出20萬億元新台幣的台股金額。

展望台積電明年表現，他估計走勢會有波動惟非基本面出現問題，又指台積電股價若跌穿1,000元新台幣，相當於市盈率在17倍，對比英偉達逾40倍便宜，料「跌得離譜會有買盤進」。被問到中美貿戰隨時烽煙再起，他料特朗普政府或先向中國車企發炮，不過加稅之下，受害者的定必是美國消費者。