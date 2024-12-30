黃國英：科網板塊睇好小米美團騰訊

黃國英

在上述投資建議中，相信熟悉英Sir揀股法則的讀者，對滙控再度上榜並不意外，奇就奇今次長建也被一併寵幸。他解釋指，由於英國是重要歐洲數據中心根據地，規模與德國不相伯仲，惟礙於德國監管趨嚴，故或變相利好英國發展數據中心。那麼為何看好小米，他指箇中原因是其故事比較實在，猶如「呢個年代嘅UNIQLO」；他又認為美團股價由去年110元起步，升幅相當可觀；而騰訊則是「唔知明年坐唔坐上600蚊」。

道指升幅必落後納指 環球金融市場近年上演「長江後浪推前浪」景象，涵蓋人工智能（AI）使用、加密貨幣買賣等新玩意普及化。英Sir認為，由於這幾年市場新資金（即透過投資英偉達等發迹）的人士財富增速創史上最快，多少推動到舊資金重新配置資產。在這兩股勢力交織進出金魚缸下，美股單日出現2至3%的回吐不出奇，惟後市上揚機會仍然存在，又強調「道指升幅未來必然跑輸納指」。

美本地消費股看高一線 板塊選擇方面，他指「市場繼續對賭美國消費強勁而全球各地經濟民不聊生」，故美國本地消費概念股仍看高一線，當中有投資平台股羅賓漢（Robinhood）及SoFi、支付巨頭Block、博彩股DraftKings、Flutter Entertainment以及奇波雷墨西哥燒烤。

至於近年推高美股3大指數的「美股七雄」，他估計「未來顯著跑出機會轉微」，原因是市場今年下半年已經聚焦AI應用多過AI基建，且尤其重視企業和企業（B2B）、企業與政府（B2G）之間的變現能力，反之對企業和消費者（B2C）如何變現不太興奮，加上相關主題只炒作了兩個多月，明年應可延續，也是重要主題。

要留意，英Sir最新建議大家因應時代變遷，以及股市愈趨波動而壯大股票建倉數量，做法是持有30至40隻股票，每隻佔比約2至3%。同樣邏輯亦可應用至配置比特幣之上，因觀乎現時股市及債市規模均逾百萬億美元，比特幣市值則為兩萬億美元，現時他們基金的比特幣持倉佔比也是2至3%。

英Sir強調，中國及印度股市均與美國關連度較低，「唔係同美國行同一路」，所以跑贏抑或跑輸美股，乃根據國家自身情況而定。反之，歐洲及日本應該要揀個股而非指數，由於美元及美債息持續上升，故以炒家角度而言，人民幣賺息差又賺貶值幅度，一來一回幾千點子都可能悶聲發大財。市場估計貿戰年內隨時一觸即發，他則指已經長倉美元、短倉商品作保護應對，認為此舉較沽指數為好。