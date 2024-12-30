恒指明年望闖25000關

沈振盈：估值平靚正 受惠內地救市 港股今年有望否極泰來，結束連續4年跌勢，聯同美股、台股、日股等以升市慶祝。展望2025年的環球股市，究竟美國候任總統特朗普祭出的政策孰鴿孰鷹，將極其左右金融市場走向。所謂「有智慧不如趁勢」，想在這個風雲變幻的股市中尋求投資機會、駕馭市場洪流，本報請來投資名家──人稱「沈大師」的沈振盈、黃國英資產管理創始人黃國英（英Sir），以及凱基投顧董事長朱晏民，為2025年股市把脈！

沈大師預期，綜觀明年中美兩國出台政策有好有壞，好的是中國應透過內循環刺激內需，壞的是美國出招制裁中國。雖然中美兩國鹿死誰手仍屬未知之數，惟他覺得中國勝算較高，加上隨着內地政策出台和資金流改善，上述因素可帶動港股上揚。他更形容「港股根本係平、靚、正同估值超低」，雖然港股升勢間中或受中美角力影響，惟歸根究柢形勢大好，明年恒指30,000點可期，且維持見40,000點的終極目標！

全城關注美國候任總統特朗普上台在即，會否落重藥對付中國，以及向內地貨品加徵60%關稅，導致中國經濟元氣大傷。大師估計，美國有機會以裁制和關稅手段與中國角力，惟「向中國加徵60%關稅的機率細過50%」，因加關稅的副作用如同「七傷拳般損人不利己」。

估中央減稅補貼提振消費 他又反駁外界經常質疑中國經濟下行的觀點，指「點解美國經濟升3%，中國升4.8%或4.9%就叫表現差？係咪矯枉過正同立場偏見？」他強調，由於近年內需一環已經佔國內生產總值（GDP）比重近40%，所以谷內需乃中央必然要做的行動，也與加稅無關。

此外，沈表示，回顧今年內地政策一招接一招亮相，先是在9月向市場鬆綁資金，所以他估計下一步內地理應推財政刺激計劃，而這些「實招」涵蓋減稅、補貼、針對消費內需市場政策。至於近年內房債務問題不絕，他認為相關問題正在解決中，隨着內地持續推進保交樓和去庫存，疊加「三條紅線」逐步取消，應做到穩樓市之效，相信未來內地樓市可以止跌回穩。

騰訊等內地科網巨擘持續受捧下，有助推高恒指。 環球股市年內表現 沈振盈 恒生指數2025年目標