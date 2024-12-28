華穩經濟得及時 抱團齊抗美逆風

無可否認，目前中國經濟仍未脫困，畢竟地方債務及房地產危機，不可能一時三刻就能迎刃而解，更何況來自美國特朗普新政府的霸權挑戰，中國得持續推出穩增長措施來抗逆。不過，見到近月一個好現象，就是亞洲區各地開始放下歧見，加強與華的經貿連繫，反映各地都樂見中國出招穩經濟，也願意與這個世界第二大經濟體加強經貿來往，一起「抱團」對抗「特式逆風」，有望成為明年全球經濟主題。

挨年近晚，過去不少民工都在拚搏，多賺錢才趕在春運回鄉過年。可今年內地經濟景氣差，加上瀕臨通縮，投資與消費意欲低迷，不少民工早已省卻在外的開支回鄉，故今年春運未必如往年般緊張。一線城市如北京、上海，少了外資，也少了本地工商專才，高級食肆、奢侈品市道淡靜，可反映實況。說到底，內房泡沫爆破嚴重打擊民營經濟，加上內地嚴厲監管金融業，限花紅、限公開言論，過去的不會再來，伴隨的是消費降級，金融業從業員減少，錢易去又易來的風光日子不再，取而代之是要務實經營，接受貼地回報，打工的尚有工作，辦企業的仍有錢搵，就要懂得感恩。

基本上，身處這個「清淡」的年頭，在中國，個人與企業都得調整心態，適應新環境，期間信心難免受挫。不過，面對特朗普重返白宮並高舉貿易保護旗幟，中國不得不從速調整策略，穩定內需，定調穩股穩樓，相關措施成效有望在明年全面反映。雖然不能期望股、樓會再瘋炒，但最壞時刻已過，重納正軌發展，是可以期待的畫面。

最近中國與日本、南韓、澳洲等亞洲經濟體，在經貿來往上有突破，也許是看好中國的政策調整，為迎接明年中國經濟復甦的商機作部署。特朗普的關稅政策只會令全球經濟增長放緩及貿易萎縮，哪個經濟體願意坐以待斃？及早調整幣策，加強區域協作，以穩住內外需求，乃當務之急。見到中國肯出大招穩經濟，財政及貨幣政策均有操作空間，加強與華交往會逐漸成為區內共同取向。

事實上，11月特朗普當選以來，美元一直展現強勢，作為非美貨幣的一員，人民幣亦有適度貶值，惟總體而言，能守住區間波動的底線，也沒有因為要去穩匯而耗用外匯儲備，市場流動性保持合理充裕，人民幣的國際認受性有望進一步提升，加快國際化步伐。

中國要穩股穩樓，簡單而言就是要穩定資產價格，吸引資金流入。同時特朗普政府要趕走非法移民、放寬監管，徵收高關稅，維持美元吸金的榮景，可見兩強都在市場上爭錢。惟高息環境對債台高築的美國如雙刃劍，強美元也不利美國企業海外盈利及出口業，其貿易霸道行徑，給世界製造麻煩的形象會變得根深柢固，換來的結果是貿易夥伴主動減少與美國交往，美元資產終會上演「物極必反」的一幕。

排除戰爭再現，站在全球資金對對碰的角度，實際上歐洲、中國與整個亞洲的前景展望，並不用過於悲觀，能否化危為機，就得看各地治理經濟的能力。