行業剖析：內地智能手機銷售樂觀

IDC對未來手機市場出貨量前景仍然樂觀，並指內地智能手機市場於2023年第四季開始回升，過去積壓的換機需求逐步釋放，預期換機周期持續，料2025年內地的智能手機市場出貨量按年增加1.6%至2.89億部，未來幾年出貨量將保持穩定。

硬件方面，經過5年發展，摺疊屏手機技術開始成熟，IDC預計摺疊屏手機的發展空間龐大，2024年首3季內地的摺疊屏手機市場滲透率只有3.2%，料2025年內地的摺疊屏手機市場出貨量將按年增長8.3%至1,000萬部，至2028年的複合年增長率達到10.6%。

市場憧憬更多AI功能 軟件方面，IDC認為隨着使用新一代更高算力的旗艦晶片，手機企業將上一代的旗艦晶片放到較低價格的中端智能手機上，即整體技術持續升級，而未來市場會憧憬更多人工智能（AI）功能，因此IDC預期2025年內地新一代AI手機市場出貨量將按年大幅增長59.8%至1.18億部，佔整體市場份額達四成。

過往市場着重手機鏡頭的升級，而現時市場關注手機的外觀類型及軟件功能，相信手機企業需要增加設計及加大投資升級軟件，當中內地手機品牌企業凸顯競爭優勢，並推動全球的手機出貨量上升。內地科技企業小米預計集團今年全球手機出貨量將較去年增加16%，全年預計手機出貨量將達到1.7億部。

小米已連續17個季度在全球手機銷量位居前三，而在高端化的戰略上再度取得突破，在高端手機市場的競爭力進一步提升，並加強與全球夥伴的合作，共同推動手機行業發展，相信小米品牌在全球手機市場的市佔率將會提升。

獨立股評人 陳鳳珠（作者為獨立股評人，沒持有上述股票）