專家點評：短年期投資級企債趁早吸納

上周四聯儲局減息後的經濟預測摘要內容遠比市場預期鷹派，暗示明年僅減息兩次共0.5厘，核心消費開支（PCE）物價指數更需要到2027年才到局方目標。另外，較為鷹派的發展是克里夫蘭聯儲銀行新任行長哈馬克不認同最新減息決定，3名沒有投票權的官員也在2024年的利率點陣圖中，表達維持利率不變的意向。

較鷹派的結果出爐後，股債匯價皆下跌，美元獨升。雖然最新利率點陣圖反映聯儲局調高通脹預測，可能是當局支持更漸進減息的最大原因，但投資者需要小心美國勞動力市場持續疲弱的情況或在未來數月更明顯，令聯儲局在未來數月明顯轉鴿。

聯儲鷹派立場未必持久 該局主席鮑威爾在議息會議記者會的觀點似乎比廣泛委員會成員更鴿。他強調雖然核心通脹較強，但通脹率仍保持回落至2%目標，並多次試圖將注意力轉移到勞動力市場上，表示「多個不同標準」皆反映勞動力市場比疫情前更弱，勞動力市場仍在「逐步有序地」降溫。

根據鮑威爾估計，美國就業增長速度將使失業率每隔一個月增加約0.1個百分點，為就業增長放緩或失業率上升引發更快減息步伐創造一個較低門檻。

目前美國未經四捨五入的失業率為4.246%，勞動力市場仍在走弱，12月失業率或很容易達到4.4%，並可能在未來數月升至4.5%以上，比經濟預測摘要估計2025年底達4.3%為高。同時，11月和預計12月核心通脹率放緩，聯儲局官員幾乎沒有理由不在未來每次會議上減息。

上周五公布的11月核心PCE數據，亦可能反映聯儲局及市場可能高估美國通脹可以持續高過局方目標。核心PCE按月僅升0.11%，雖然按年升幅維持在2.8%，但勞動力市場放緩、薪金增長減慢，以及一直落後通脹的業主等價租金終於減慢升勢，美國通脹明年較大機會繼續放緩，可能支持局方重新加快減息步伐。

美國10年期債息在美國議息後最高曾升至4.59厘，或吸引資金重投債市。今年4月當10年期美國國債收益率升至最高4.74厘時，美國以外的私人投資者大幅增持美國投資級別企業債及美國國債，增持規模分別為270億美元及680億美元。增持速度其後在債息回落期間甚至加快，環球投資者在9月對美國投資級別企業債的增持速度為6個月最快，達358億美元；當月更增持920億美元美國國債，為連續第12月增持。

到期後再投資風險較小 由於不同年期的美國國債收益率皆非常接近，投資者或可把握最近債息回升，而特別留意4至6年期限的各種投資級別定息工具，既可受惠聯儲局減息前景，債券到期時面對較低利率的再投資風險亦較小，較短年期亦可減低面對特朗普政府潛在提高開支下的國債供應增加風險，當中投資級別企業債或可成為固定收益組合的核心。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪