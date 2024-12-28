宏觀視野：新股規則改革加強競爭力

受惠於投資氣氛回暖、多宗大型首次公開招股（IPO）項目推動，以及與中東地區的加強交流合作等，2024年香港新股市場有所回暖。

數據顯示，今年內香港新股集資額按年上升近90%至逾870億元，總計63隻新股上市，其中有4隻更為過去3年的10大新股，料香港IPO市場全球排名有望回升。然而，考慮與往績仍有差距，都需政策支持及優化以提高本港市場吸引。

料跟從歐美減監管成本 核心而言，新股定價機制等不論如何修改，重點都應與歐美「降低監管成本」的趨勢一致。面對現時市場環境，應考慮降低交易成本、上市成本及適度降低上市門檻等，以提升市場競爭力，令更多公司有機會來港上市。

比如公眾持股量方面，港交所現行規定以100億元的上市時市值限定初始公眾持股量，一般最少為25%，如上市時市值逾100億元，可減至15%，總體遠高於多數國際市場。一方面，市值略高於100億元的企業，其公眾持股量或會略少於門檻，對市值略低於100億元的企業造成不公。另一方面，15%的比例對大型發行人仍是個極大的數目，令過往不少項目都申請調低公眾持股比例。因此這次建議提出的分層規定或可對該等現象實現有效優化。

降H股發行門檻吸引企業 另外，此次徵詢考慮在公開市場規定要求由公眾人士持有的股份中，有一定部分在上市後即可自由交易，相信可提供更多流動性；以及建議適度降低A+H股發行人須於香港上市的最低H股數門檻，或要求相關H股上市時有不少於30億元的預期市值，並由公眾人士持有等，相信有助吸引更多優質公司來港上市。

總體來看，現時市場已有判斷一家企業是否優質及值得購買的能力，發行人的質素和定價情況應由市場決定，而非由監管決定。出於保證投資者利益亦應更多從上市後的長期監管入手，而非從IPO進行源頭限制。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）