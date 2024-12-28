●資料顯示，中半山富滙豪庭2座中層A及B室，實用面積共約3,738方呎，合共以1.3億元登記成交，呎價約34,778元。據了解，單位屬銀主盤，2021年購入價約1.98億元，現跌價約6,800萬元，跌幅逾三成。