簡訊一覽
●碧桂園(02007)公布，間接非全資有限合夥企業佛山市南海區匯碧五號股權投資合夥企業昨以20億元人民幣，向合肥建長股權投資合夥企業出售長鑫科技約1.56%的股本權益。交易完成後，碧桂園將不再於長鑫科技擁有任何權益。
●富力地產(02777)公布，呼和浩特市玉泉區人民法院於12月23日，因公司違反財產報告制度，將富力地產列入失信被執行人名單，公司正在與相關當事人積極溝通，將持續關注相關事件進展，依法規及時履行相應的資訊揭露義務。
●三巽集團(06611)今年首11個月累計合約銷售額約2.9億元人民幣，按年減少61.07%。
●Vesync(02148)宣布，獲公司主席兼行政總裁楊琳控制的實體提出以現價每股5.6元把公司私有化，較停牌前最後收市價高33.33%，亦較去年底每股資產淨值有1.5倍溢價。私有化完成後，公司將會退市。該股將於下周一復牌。
●亞洲金融集團(00662)宣布，旗下亞洲保險，與華僑銀行（香港）、上海商業銀行、招商永隆代理，以及越秀集團旗下創興保險，悉售香港人壽股權予越秀集團。假設毋須作額外出資之總代價為17.68億元，亞洲保險可收取近2.94億元。
●資料顯示，中半山富滙豪庭2座中層A及B室，實用面積共約3,738方呎，合共以1.3億元登記成交，呎價約34,778元。據了解，單位屬銀主盤，2021年購入價約1.98億元，現跌價約6,800萬元，跌幅逾三成。
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